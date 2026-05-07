Учені виявили 10000 неможливих екзопланет — що тепер буде
Науковий світ стоїть на порозі масштабного розширення карти відомого Всесвіту.
Учені виявили 10 тисяч раніше невідомих екзопланет, тим самим потроївши кількість світів в інших зоряних системах.
Про це повідомляє Live Science.
Такий рекордний результат став можливий завдяки використанню нового алгоритму, який проаналізував світло понад 80 мільйонів зірок, виявивши тонкі деталі, що вислизали від дослідників.
Дослідники виявили 11 тисяч екзопланет, 10 052 з яких ніколи раніше не спостерігалися. Решта були ідентифіковані іншими вченими раніше, але їхнє існування ще не підтверджено. Приблизно 87% кандидатів проходили транзитом два або більше разів, що дало змогу дослідникам розрахувати періоди обертання планет, які варіюються від 0,5 до 27 днів.
Щоб підтвердити, що модель працює правильно, вчені вирішили перевірити існування одного з кандидатів самостійно. Вони спостерігали за планетою за допомогою одного з телескопів «Магеллан», які розташовані в пустелі Атакама. Планету ідентифікували як «гарячий Юпітер» і позначили TIC 183374187 b. Вона обертається навколо зірки на відстані близько 3950 світлових років від Землі — саме там, де передбачав алгоритм.
Нагадаємо, астрономи виявили планету неправильного розміру. Крім того, вона ще й має абсолютно «неможливу» атмосферу.