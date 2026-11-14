Учені виявили білого карлика, який може розкрити майбутнє Сонячної системи

Виявлений білий карлик отримав назву J1328−1450 / © Associated Press

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Астрономи виявили білого карлика з незвичайною системою планетних уламків. Навколо зорі розташовані два окремі кільця, що могли сформуватися із залишків скелястих тіл.

Про це пише Reuters.

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Білий карлик, названий J1328−1450, розташований у Чумацькому Шляху, приблизно за 1600 світлових років від Землі, у сузір’ї Діви. Його виявили за допомогою телескопа Very Large Telescope Європейської південної обсерваторії, розташованого в Чилі.

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До цього відкриття астрономи виявили 21 білого карлика, оточеного планетарними уламками. Однак у всіх попередніх випадках спостерігали лише один диск, а не два окремі кільця.

«Це також підтверджує припущення, що скелясті планетні тіла можуть пережити перетворення зорі на білого карлика», — зазначив один з авторів дослідження, астроном Феліпе Лагос-Вільчес із Технічного університету імені Федеріко Санта-Марія в Чилі.

Маса білого карлика становить приблизно 47% маси Сонця, а його діаметр майже дорівнює діаметру Землі.

Уцілілі скелясті тіла можуть бути залишками більших планет, які зазнали значного руйнування. За данми Лагоса-Вільчеса, після перетворення зорі на червоного гіганта найближчі планети були поглинуті, а деякі віддаленіші об’єкти вижили.

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«Планетна система не зникла повністю. Деякі скелясті тіла під дією гравітації перейшли на витягнуті орбіти, які наблизили їх до білого карлика», — сказав астроном.

Об’єкти, що підійшли надто близько до зорі, були розірвані її гравітацією, а їхня речовина утворила диск із пилу та газу. Водночас два більші скелясті тіла, ймовірно, вціліли всередині нього. Їхня присутність може пояснювати утворення двох концентричних кілець навколо білого карлика.

Нагадаємо, астрономи розгадали таємницю екзопланети, яка на сім років спостережень нібито зникла з поля зору. Нове дослідження свідчить, що планета не зникла, а була витягнута з орбіти невидимим сусідом.

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