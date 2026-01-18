- Дата публікації
Учені виявили фрагмент тектонічної плити: він зник із поля зору близько 30 млн років тому
Фрагмент давньої тектонічної плити прилип до дна Тихого океану.
Учені виявили під Північною Америкою фрагмент давно втраченої тектонічної плити. Він перебуваєв южній частині зони субдукції Каскадія. І цей фрагмент плити може спричиняти землетруси в регіоні.
Про це повідомляє Live Science.
Результати нового дослідження показують, що фрагмент, який отримав назву «Піонер», є рештою фрагмента океанічної плити, що зникла під Північноамериканською плитою близько 30 мільйонів років тому. Тепер, як виявили вчені, він прилип до дна Тихого океану і рухається на північний захід разом із цією плитою.
Деякі дані також вказують на те, що землетруси в зоні субдукції Каскадії здатні спровокувати землетруси вздовж розлому Сан-Андреас — це розширює небезпеку з боку Каскадського розлому.
За словами вчених, нові дані не прояснюють масштаби ризику, але є кроком до розуміння цього взаємозв’язку. За словами дослідника Шеллі, фрагмент «Піонер» фактично збільшує площу контакту між зоною субдукції й Тихоокеанською плитою.
Відомо, що ця давня плита почала субдукцію під Північну Америку 200 мільйонів років тому, під час розпаду суперконтиненту Пангея. Попередні дослідження вже показали, що Хуан-де-Фука — це один із залишків Фараллонської плити. Однак нове дослідження виявило ще один фрагмент, що прилип до дна Тихого океану — цей фрагмент не занурюється, а рухається боком.
Раніше повідомлялося, що африканський континент повільно, але впевнено розколюється на дві частини, і це може призвести до появи нового океану та масштабних стихійних лих.