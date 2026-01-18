Учені виявили фрагмент тектонічної плити: він зник із поля зору близько 30 млн років тому

"Клаптик" стародавньої Землі прилип до дна Тихого океану / © Shutterstock

Учені виявили під Північною Америкою фрагмент давно втраченої тектонічної плити. Він перебуваєв южній частині зони субдукції Каскадія. І цей фрагмент плити може спричиняти землетруси в регіоні.

Про це повідомляє Live Science.

Результати нового дослідження показують, що фрагмент, який отримав назву «Піонер», є рештою фрагмента океанічної плити, що зникла під Північноамериканською плитою близько 30 мільйонів років тому. Тепер, як виявили вчені, він прилип до дна Тихого океану і рухається на північний захід разом із цією плитою.

Деякі дані також вказують на те, що землетруси в зоні субдукції Каскадії здатні спровокувати землетруси вздовж розлому Сан-Андреас — це розширює небезпеку з боку Каскадського розлому.

За словами вчених, нові дані не прояснюють масштаби ризику, але є кроком до розуміння цього взаємозв’язку. За словами дослідника Шеллі, фрагмент «Піонер» фактично збільшує площу контакту між зоною субдукції й Тихоокеанською плитою.

Відомо, що ця давня плита почала субдукцію під Північну Америку 200 мільйонів років тому, під час розпаду суперконтиненту Пангея. Попередні дослідження вже показали, що Хуан-де-Фука — це один із залишків Фараллонської плити. Однак нове дослідження виявило ще один фрагмент, що прилип до дна Тихого океану — цей фрагмент не занурюється, а рухається боком.

Раніше повідомлялося, що африканський континент повільно, але впевнено розколюється на дві частини, і це може призвести до появи нового океану та масштабних стихійних лих.