Учені виявили можливе місце поховання Клеопатри та її коханця

Завдяки античним історикам про життя Клеопатри ми знаємо майже все

Археологи виявили підводний порт біля стародавнього храму Тапосиріс Магна в Єгипті, який може привести до місця поховання Клеопатри та її коханця Марка Антонія.

Про це повідомляє Daily Mail.

Дослідники дослідили можливе місце поховання Клеопатри завдяки виявленню затопленого порту за три кілометри від узбережжя Олександрії на глибині 12 метрів.

Дослідниця Кетлін Мартінес, яка шукає могилу Клеопатри від 2005 року, розповіла, що порт та храм Тапосиріс Магна, присвячений богу смерті Осірісу, з’єднує підземний тунель завдовжки близько 1,3 кілометра.

Учені вважають, що можливе місце поховання Клеопатри та Марка Антонія може перебувати як у підводному комплексі, так і серед руїн храму, де раніше виявили кераміку часів Птолемеїв — періоду, коли царювала Клеопатра.

Мартінез вважає, що Клеопатра могла вигадати, як зробити, щоб римляни в посмерті не поділили її з коханим. За її версією, пару доставили до Тапосирісу Магна, а звідти тунелем переправили до порту, поряд з яким і поховали.

Відомо, що єгипетська цариця та її коханий добровільно розлучилися з життям 30 року до нашої ери, але точне місце поховання залишається однією з найбільших загадок античності.

Раніше повідомлялося, що археологиня, яка займалася пошуками давно втраченої гробниці Клеопатри VII, зробила «важливе» відкриття в місці, яке, ймовірно, є останнім притулком легендарної цариці.