Учені виявили мумії динозаврів: такого вони ще не бачили

Учені виявили мумії динозаврів, стадо яких загинуло від посухи близько 66 мільйонів років тому. Ці мумії зберегли багато особливостей тіла тварин: шкіру, шипи і перші відомі копита у рептилій.

Про це повідомляє Science Alert.

На двох зразках дослідники помітили щось, чого ніколи не бачили раніше.

Перший із них належав молодій особині віком близько двох років. Це перший великий динозавр, який зберіг свій повний м’ясистий профіль, включно з гребенем, що спускається по шиї та хребту.

Другий належав особині віком від п’яти до восьми років. У неї до зберігся цілий ряд невеликих шипів, які тягнулися від стегон до кінчика хвоста. Деякі з них учені помічали й раніше, але ніколи не бачили цілком.

Але найдивовижніше, що пальці задніх лап Edmontosaurus були вкриті копитами. Це перше свідчення існування копит не тільки в динозаврів, а й рептилій. Їхній вік становить 66-69 мільйонів років, що робить їх найдавнішими відомими копитами у будь-якої тварини.

