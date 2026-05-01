Учені виявили несподіваний вплив світла на рослини

Світло не лише допомагає рослинам рости, воно також зміцнює їхню внутрішню структуру, посилюючи зв’язок між тканинами. Ця додаткова жорсткість може мати цілком протилежний ефект та фактично уповільнити ріст рослин.

До такого висновку прийшла команда під керівництвом професора Коуічі Соги з Osaka Metropolitan University, пише SciTechDaily.

Дослідники вивчали молоді стебла гороху, розробивши спеціалізований метод для вимірювання того, наскільки міцно епідермальний (зовнішній) шар з’єднаний з внутрішніми тканинами. Їхні експерименти виявили чітку різницю залежно від того, вирощували рослини на світлі чи в темряві.

Рослини, що піддавалися впливу світла, мали значно міцнішу адгезію між цими шарами порівняно з тими, що вирощувалися в темряві.

«Порівняно з рослинами, вирощеними в темряві, епідермальні та внутрішні тканини рослин, вирощених на світлі, щільніше пов’язані між собою. Це явище ніколи раніше не повідомлялося, що робить його особливо цікавим відкриттям», — наголосив професор Сога.

Щоб дослідити причину цього ефекту, дослідники вивчали клітини рослин за допомогою флуоресцентного мікроскопа. Вони спостерігали, що стебла, вирощені на світлі, виробляли сигнали, що вказують на вищий рівень фенольної кислоти, відомої як п-кумарова кислота.

Ця сполука відіграє роль у зміцненні клітинних стінок рослин, що допомагає збільшити міцність зв’язку між тканинами.

Дослідники вважають, що цей механізм може бути частиною ширшої закономірності в тому, як рослини регулюють ріст. Продовжуючи вимірювати адгезію за різних умов, вони прагнуть визначити, чи широко цей процес застосовується до різних видів рослин.

«Ці результати можуть бути дуже важливими для вирощування рослин. Якщо ми зможемо контролювати адгезію, можливо, вдасться вивести рослини з покращеною стійкістю до стресових умов навколишнього середовища», — зазначив науковець.

