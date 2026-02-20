Учені виявили нову загрозу для астронавтів на Місяці

Місяць / © Associated Press

Реклама

Вчені з Центру досліджень Землі та планет Національного музею авіації та космосу виявили понад 1000 раніше невідомих тріщин на поверхні Місяця. Це вказує на те, що супутник Землі стискається та змінює свою форму. Така тектонічна активність може загрожувати астронавтам під час перебування на Місяці.

Про це пише Daily Mail.

Ще від 2010 року вчені знають, що Місяць поступово стискається, оскільки його внутрішня частина охолоджується, а поверхня стискається.

Реклама

Це явище створило характерні форми рельєфу, відомі як «лопатеві уступи», які були виявлені у місячних високогір’ях. Ці структури утворюються, коли кора Місяця стискається і вздовж розлому утворюється своєрідний хребет.

Однак у своєму новому дослідженні вчені виявили дивні тріщини в іншій області, яка називається місячними морями, які з Землі видаються величезними темними рівнинами на поверхні Місяця.

«Ми знали про поширеність лопатеподібних уступів по всьому місячному нагір’ю, але це вперше, коли вчені задокументували широке поширення подібних рис на всій місячній поверхні», — сказав Коул Найпавер, провідний автор дослідження.

Подальше вивчення тектонізму на Місяці призведе до глибшого розуміння його внутрішньої структури, теплової та сейсмічної історії, а також потенціалу майбутніх «місяцетрусів». Це важливо в контексті американської програми дослідження Місяця Artemis.

Реклама

«Краще розуміння місячної тектоніки та сейсмічної активності безпосередньо вплине на безпеку та науковий успіх цих та майбутніх місій», — наголосив Коул Найпавер.

Хоча відкриття тріщин допомагає нам зрозуміти геологічні особливості Місяця, воно може мати катастрофічні наслідки для космічних агентств, які мають зонди на Місяці, а також для тих, хто планує відправити туди людей.

Зважаючи на те, що NASA планує висадити людей на поверхню Місяця до 2028 року в рамках своєї місії Artemis III, астронавти ризикують опинитися під загрозою руйнівних «місяцетрусів».

Дослідники застерігають, що неглибокі місячні землетруси становлять загрозу для створеної людиною місячної інфраструктури.

Реклама

Нагадаємо, раніше вчені припустили, що удар величезного астероїда у далекому минулому міг буквально переформатувати внутрішню будову Місяця.