Учені виявили новий тектонічний розкол: де з’явилися перші ознаки

Земна кора в Східній Африці стрімко тоншає

Міжнародна група геологів під керівництвом Оксфордського університету виявила тривожні ознаки того, що Африканський континент може перебувати на ранній стадії тектонічного розколу.

Дослідження, опубліковане в журналі Frontiers in Earth Science, фокусується на регіоні Кафуеського рифту в Замбії.

Під час аналізу газів, що виділяються з гарячих джерел, дослідники виявили специфічні ізотопи гелію, які походять із шарів мантії на глибині від 40 до 160 кілометрів. Окрім гелію, зафіксовано сліди вуглекислого газу мантійного походження. Такі результати вказують на те, що земна кора в цьому регіоні починає розтягуватися та стоншуватися, відкриваючи шлях для флюїдів із глибин планети.

Рифт Кафуе є частиною велетенської системи розломів довжиною близько 2500 кілометрів, що тягнеться по діагоналі через центр Африки. Вчені припускають, що цей розрив може з часом перетворитися на нову межу тектонічних плит, подібну до Східноафриканського рифту. Якщо процес триватиме, це призведе до розпаду субсахарської Африки на окремі масиви, хоча такий сценарій займе мільйони років.

За словами геолога Майка Дейлі з Оксфордського університету, гарячі джерела вздовж рифту Кафуе в Замбії мають ізотопний склад гелію, який вказує на прямий зв’язок джерел з мантією Землі, що знаходиться на глибині від 40 до 160 кілометрів під поверхнею. Цей зв’язок із рідиною свідчить про активність кордону розлому рифту Кафуе, а отже, і Південно-Західної Африканської рифтової зони. Вчені дійшли висновку, що їм вдалося виявити ранні ознаки розпаду субсахарської Африки.

Нагадаємо, згідно з новим дослідженням, проведеним на основі GPS-даних, територія Південної Африки неухильно піднімалася над рівнем моря в період від 2012-го до 2020 року, і основним фактором цього може бути посуха.

