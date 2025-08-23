- Дата публікації
Учені виявили новий вид динозавра: у чому його особливість
Динозавр жив понад 120 млн років тому. Рештки його виявили на острові Вайт.
Учені повідомили про відкриття нового виду динозаврів з особливістю, яка відрізняє їх від інших — вітрилоподібне утворення уздовж спини.
Про це пише CNN.
Кістки Istiorachis macarthurae були виявлені на острові Вайт неподалік Англії, де динозавр жив понад 120 млн років тому разом з іншими видами ігуанодонів — групою травоїдних динозаврів.
Вчені вважають, що така вітрилоподібна деталь могла допомагати їдинозаврам приваблювати партнера та розпізнавати один одного як особин одного виду.
За однією з версій вченого Локвуда, можливо такі вітрила були для «сексуальної сигналізації», тобто, виконували функцію аналогічну хвосту самця павича.
Новий вид динозавра зростом близько 2 метрів та вагою близько 1000 кг.
Istiorachis macarthurae жив у той час, коли динозаври-ігуанодони еволюціонували, розвиваючи все вищий хребет.
Нагадаємо, вчені виявили в давніх пустелях Монголії новий вид хижого динозавра, названого Shri rapax, що був близьким родичем велоцираптора. Його відрізняли потужні лапи та надзвичайно довгі кігті, які дозволяли полювати на більшу здобич.