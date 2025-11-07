Учені виявили печатку Ассирійської імперії, що підтверджує біблійні події

Єрусалим / © Associated Press

Реклама

Поруч із Храмовою горою, в районі стародавнього дренажного каналу, була виявлена знахідка, що датується близько 2700 років тому.

Про це пише пише Daily Mail.

Фрагмент розміром лише 2,5 см містить текст, у якому Ассирійська імперія скаржиться на затримку виплати данини від царства Юдеї. Напис згадує перший день місяця ава, що за єврейським календарем відповідає 11-му місяцю, коли Юдея мала сплатити заборгованість.

Реклама

Дослідники з Університету Бар-Ілан припускають, що цей документ пов’язаний з подіями, описаними в Книзі Царів, коли цар Юдеї Єзекія змушений був виплатити ассирійському правителю Санхерибу 300 талантів срібла та 30 талантів золота, щоб уникнути нападу.

«Маленький уламок може розповісти важливу історію. Це частина глиняної печатки — булли, якою підтверджували офіційні документи та листи. Цей фрагмент є прямим доказом існування офіційного листування між Ассирією та Юдеєю», — кажуть дослідники.

Як пояснила докторка Анат Коен-Вайнбергер з Управління старожитностей Ізраїлю, за допомогою аналізу складу глини вдалося з’ясувати, що вона не є місцевою. Мінеральний склад збігається з породами з басейну річки Тигр — території стародавніх ассирійських міст Ніневії, Ашшура і Німруда. Це свідчить, що уламок міг бути частиною офіційного пакета документів, надісланих до Юдеї.

Знахідка також дає рідкісне уявлення про політичні та економічні відносини стародавнього Близького Сходу та підтверджує реальність біблійних подій.

Реклама

Нагадаємо, вчені, використовуючи сучасні методи судової експертизи, дослідник відтворив «справжній» вигляд тернового вінця Ісуса, спираючись на розташування кров’яних плям на Туринській плащаниці — полотні, яким, за віруваннями, обгорнули його тіло після розп’яття.