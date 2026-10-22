Учені виявили планету розміром із Землю: вона обертається навколо двох зірок

Система 70 Змієносця привертає увагу вчених / © Associated Press

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Учені виявили планету розміром із Землю, яка обертається навколо системи з двох зірок. І це відкриття підтверджує припущення про те, що в подібних системах можуть існувати світи, що потенційно придатні для життя.

Про це повідомляє Science Alert.

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За даними дослідників, планета існує вже доволі давно. Водночас її виявлення розвіює припущення про те, що в цій системі існують планети-гіганти, хоча раніше вважалося, що тут перебуває найдавніша відома екзопланета.

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Під час дослідження вчені зосередили свою увагу на подвійній зоряній системі 70 Змієносця (70 Oph AB). Зірки, що входять до її складу, належать до спектрального класу K (помаранчеві карлики). Згідно з розрахунками дослідників, їхня маса становить приблизно 88% і 73% від маси Сонця, а вік — близько трьох мільярдів років.

Дослідники використовували як нещодавні, так і архівні дані вимірювань радіальної швидкості (RV) обох зірок — зокрема, інформацію, отриману за допомогою восьми різних інструментів під час спостереження за головною зіркою протягом цілого століття.

«Ми з’ясували, що в зоні придатності для життя головної зірки можливі стабільні орбіти. Можна було б очікувати, що друга зірка порушить їхню стабільність, але на практиці це відбувається не завжди», — сказав один із співавторів дослідження Скайлар Д’Анджіолілло.

Ще 1855 року британський астроном Вільям Джейкоб заявив про виявлення планети в системі 70 Змієносця AB, що зробило її першою системою, в якій запідозрили наявність екзопланети.

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Нагадаємо, астрономи виявили білий карлик, який може мати незвичайне зелене забарвлення. Відкриття показує, що зоряні залишки, які традиційно вважають білими, насправді можуть бути рожевими, жовтими, блакитними та зеленими.

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