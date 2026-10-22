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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
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Учені виявили планету розміром із Землю: вона обертається навколо двох зірок

Система 70 Змієносця розташована відносно недалеко від Землі за космічними мірками. Вона складається з двох зірок, які трохи менші та холодніші за Сонце й обертаються навколо спільного центру мас.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Система 70 Змієносця привертає увагу вчених

Система 70 Змієносця привертає увагу вчених / © Associated Press

Учені виявили планету розміром із Землю, яка обертається навколо системи з двох зірок. І це відкриття підтверджує припущення про те, що в подібних системах можуть існувати світи, що потенційно придатні для життя.

Про це повідомляє Science Alert.

За даними дослідників, планета існує вже доволі давно. Водночас її виявлення розвіює припущення про те, що в цій системі існують планети-гіганти, хоча раніше вважалося, що тут перебуває найдавніша відома екзопланета.

Під час дослідження вчені зосередили свою увагу на подвійній зоряній системі 70 Змієносця (70 Oph AB). Зірки, що входять до її складу, належать до спектрального класу K (помаранчеві карлики). Згідно з розрахунками дослідників, їхня маса становить приблизно 88% і 73% від маси Сонця, а вік — близько трьох мільярдів років.

Дослідники використовували як нещодавні, так і архівні дані вимірювань радіальної швидкості (RV) обох зірок — зокрема, інформацію, отриману за допомогою восьми різних інструментів під час спостереження за головною зіркою протягом цілого століття.

«Ми з’ясували, що в зоні придатності для життя головної зірки можливі стабільні орбіти. Можна було б очікувати, що друга зірка порушить їхню стабільність, але на практиці це відбувається не завжди», — сказав один із співавторів дослідження Скайлар Д’Анджіолілло.

Ще 1855 року британський астроном Вільям Джейкоб заявив про виявлення планети в системі 70 Змієносця AB, що зробило її першою системою, в якій запідозрили наявність екзопланети.

Нагадаємо, астрономи виявили білий карлик, який може мати незвичайне зелене забарвлення. Відкриття показує, що зоряні залишки, які традиційно вважають білими, насправді можуть бути рожевими, жовтими, блакитними та зеленими.

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