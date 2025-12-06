Сліди збереглися дуже добре / © Pixabay

У високогірному національному парку Тороторо в Болівії археологи виявили найбільший у світі комплекс слідів динозаврів. Палеонтологи підрахували майже 18 тисяч окремих відбитків, залишених тваринами близько 70 мільйонів років тому — в останній період існування динозаврів перед їх масовим вимиранням.

Про це пише Science Alert.

Це включає 16 600 трьохпалих відбитків на 1 321 слідовому напрямку та 289 поодиноких слідів, а також 1 378 слідів плавання на 280 напрямках. Усі вони належать тероподам — групі хижих динозаврів, до якої відносяться також сучасні птахи.

«Сама унікальність середовища зробила можливим збереження цих слідів: глина була вологою та м’якою, але достатньо щільною, щоб відбитки залишалися глибокими до моменту окам’яніння», — пише команда американських та болівійських палеонтологів на чолі з Раулем Есперанте.

Місце зберегло не лише звичайні відбитки стоп, але й подряпини кігтями, сліди хвоста та сліди ніг динозаврів, що плавали по дну озера. Розміри слідів варіюються від 30 см до менш ніж 10 см, що вказує на присутність як середніх, так і відносно невеликих особин, зростом не вище дорослої людини.

Унікальність знахідки пояснюється поєднанням рідкісних геологічних умов. 70 мільйонів років тому тут було мілководне прісноводне озеро. Його береги були вкриті вологим мулом, багатим на карбонати, який ідеально підходив для формування глибоких слідів.

