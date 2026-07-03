Учені знайшли рештки гігантських восьминогів, які могли сягати 19 метрів: на кого вони полювали

Восьминіг. Фото: Albert Kok

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Викопні щелепи, знайдені в крейдяних породах, свідчать, що близько 100 мільйонів років тому в океанах могли жити гігантські восьминоги, які за розмірами значно перевершували сучасних представників цієї групи. Вчені припускають, що вони були активними хижаками та могли посідати одне з найвищих місць у морських харчових ланцюгах.

Про це повідомило видання Space Daily.

Автори роботи зазначають, що восьминоги належать до тварин, які дуже рідко залишають після себе скам’янілості. Причина полягає в тому, що їхнє тіло майже повністю складається з м’яких тканин і не має кісток чи панцира, які могли б зберігатися мільйони років. Саме тому знайдені хітинові дзьоби, або щелепи, стали важливим джерелом інформації про давніх головоногих молюсків.

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Дослідницька група під керівництвом Шіна Ікегамі з Університету Хоккайдо разом із колегами з Японії та Німеччини проаналізувала 27 викопних щелеп із пізньокрейдових відкладень Японії та острова Ванкувер. П’ятнадцять із них були відомі раніше, однак учені переосмислили їхню класифікацію. Ще 12 щелеп вдалося знайти всередині породи за допомогою високоточної цифрової томографії без механічного розколювання каменю.

За результатами дослідження, скам’янілості належали плавниковим восьминогам роду Nanaimoteuthis, які жили приблизно від 100 до 72 мільйонів років тому. За оцінками науковців, вид Nanaimoteuthis jeletzkyi міг сягати від 3 до 8 метрів завдовжки, тоді як найбільший представник — Nanaimoteuthis haggarti — міг виростати приблизно до 7–19 метрів. Навіть нижня межа цієї оцінки перевищує розміри будь-якого сучасного підтвердженого виду восьминогів.

Вчені звернули особливу увагу на стан викопних дзьобів. На них виявили характерні сліди зношування — відколи, притуплення та нерівномірне стирання. Автори дослідження вважають, що такі пошкодження могли виникати під час регулярного розгризання твердої здобичі. За аналогією із сучасними восьминогами це може свідчити, що стародавні головоногі використовували дзьоб для подрібнення панцирів або інших твердих тканин.

На думку дослідників, такі особливості дозволяють припустити, що великі Nanaimoteuthis були активними морськими хижаками та могли конкурувати за екологічну нішу з великими хребетними мешканцями крейдяних морів. Водночас автори наголошують, що це не означає, ніби знайдено прямі докази полювання на великих морських рептилій.

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Науковці також зазначають, що оцінки довжини тіла базуються не на повних скам’янілих рештках, а на співвідношенні між розмірами дзьоба та тіла сучасних восьминогів. Через це максимальна оцінка у 19 метрів є модельним розрахунком, а не безпосереднім вимірюванням. Попри це, навіть найконсервативніші оцінки свідчать, що ці тварини були значно більшими за будь-якого сучасного восьминога.

Автори роботи вважають, що відкриття допомагає по-новому оцінити екосистеми крейдяного періоду. Через те, що м’якотілі організми майже не зберігаються у викопному літописі, їхня роль у давніх морях могла бути суттєво недооціненою. Нові знахідки свідчать, що поряд із акулами та морськими рептиліями важливими хижаками могли бути й гігантські плавникові восьминоги.

Нагадаємо, під час дослідження Тихого океану на глибині близько 6200 метрів вчені натрапили на загадкові чорні кокони. Аналіз показав, що всередині перебував раніше невідомий науці вид плоских червів.

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