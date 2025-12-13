ТСН у соціальних мережах

Учені виявили справжню планету Татуїн: вона у 6 разів більше за Юпітер

Планета виявилась у шість разів більшою за Юпітер. Хоча вона гарячіша за будь-яку іншу в Сонячній системі, вона є відносно прохолодною у порівнянні з іншими екзопланетами.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Учені виявили нову планету за межами Сонячної системи

Учені виявили нову планету за межами Сонячної системи / © pixabay.com

Астрономи виявили нову планету за межами Сонячної системи, яка з’явилася через 50 мільйонів років після вимирання динозаврів на Землі.

Дослідження опубліковано в журналі The Astrophysical Journal Letters, пише Space.

Це дуже молода планета за космічними мірками. Цей світ обертається навколо двох зірок набагато ближче, ніж інші відомі планети в подвійних зоряних системах. Якби ви перебували на цій планеті, то побачили б дві зірки в небі, як це показано у фільмі «Зоряні війни» на планеті Татуїн.

За словами вчених, це рідкісна планета, адже з 6000 відомих світів поза Сонячною системою, лише мала частина обертається навколо двох зірок. І лише кілька таких планет вдалося сфотографувати напряму.

Астрономи з’ясували, що це величезна планета, яка приблизно в шість разів більша за Юпітер.

Нагадаємо, вчені з Прінстонського університету вважають, що на околиці Сонячної системи може ховатися ще один світ — «Планета Y«, розміром приблизно із Землю та, ймовірно, кам’янистий.

