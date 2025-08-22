Учені виявили три нових види жирафів: раніше знали про один

Жирафа / © Associated Press

Жирафа не є єдиним видом. Згідно з новим дослідженням Міжнародного союзу охорони природи (МСОП), насправді існує чотири різних видів жирафів, які, попри зовнішню схожість, генетично відрізняються один від одного.

Про це пише BBC.

Раніше дослідники вже припускали, що на Землі мешкають чотири види жирафів, але лише остання оцінка офіційно підтвердила це. Науковці порівняли розмір черепа та форму голови різних жирафів і дійшли висновку, що генетичного різноманіття достатньо, щоб чотири групи можна було вважати окремими видами.

Перший з видів — південний жираф. Він мешкає в Південній Африці, Анголі, південній Ботсвані, Намібії, південному Зімбабве, Замбії та південно-західному Мозамбіку.

Другий новий вид — це сітчастий жираф. Він живе у відкритих саванах і лісистих луках Кенії, Сомалі та Ефіопії. Вчені вважають, що річка Тана, гори та міста Ефіопії відокремили цю тварину від інших жирафів на півночі регіону.

Третій вид — це північний жираф. Вони мешкають у західній Ефіопії, центральній та західній Кенії, східному Південному Судані та Уганді.

Четвертий і останній вид — масайський жираф зі своєю характерною шкурою, що нагадує листя. Він мешкає в Кенії, Танзанії та Уганді, відділений від північного жирафа озером Вікторія і річкою Ніл.

На жаль, за останнє століття популяція жирафів різко скоротилася до приблизно 117 000 особин на всьому континенті.

Раніше повідомлялося, що єдиний на планеті білий жираф зник. Ще п’ять років тому він не був самотнім. У заповіднику Ішакбіні Хірола в окрузі Гарісса, Кенія, поруч із ним жила мати та маленьке теля. Але 2020 року браконьєри вбили обох.