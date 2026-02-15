Учені виявили унікальні наскельні малюнки, яким 10 тисяч років

Наскельні малюнки. Фото: Egypt's Ministry of Tourism and Antiquities

У Єгипті археологи виявили унікальні наскельні малюнки віком близько 10 000 років.

Про це пише Science Alert.

Наскельні малюнки відображають еволюцію людської художньої творчості від доісторичних часів до ісламської епохи.

Деякі гравюри відображають спосіб життя та економічну діяльність ранніх людських громад. Вчені також виявили сліди посліду тварин, кам’яні перегородки і залишки вогнища, що вказало на те, що утворення тривалий час використовували як укриття.

«Ці знахідки надають додаткові свідчення про зміну цивілізацій, які населяли цю важливу частину Єгипту впродовж тисячоліть», — заявив міністр туризму і старожитностей Шериф Фатхі.

Нагадаємо, у Синайській пустелі археологи натрапили на унікальний наскельний малюнок віком близько 5000 років, який, за їхніми словами, демонструє одне з найдавніших зображень військового підкорення території Стародавнім Єгиптом.