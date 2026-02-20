Учені виявили в мантії Землі "затонулі світи", яких там не повинно бути

Земля / © Getty Images

Група дослідників з Геологічного інституту Швейцарської вищої технічної школи Цюриха виявила загублені стародавні тектонічні плити в мантії земної кори під Тихим океаном.

За результатами сейсмічних записів науковці намагаються визначити положення цих занурених глибоко у мантію під дном Тихого океану плит.

Зазвичай ці плити розміщуються у зоні так званої субдукції, де зустрічаються одна з одною і в результаті зіткнення, однак опиняється під іншою, занурюючись у надра Землі. Однак результати дослідження продемонстрували, що виявлені тектонічні плити перебувають не там, де повинні бути. Вони перебувають під великими океанами або всередині континентів.

Одна з таких аномалій була виявленана під західною частиною Тихого океану. Незрозуміло, як вони там опинилися. Очевидно, такі зони в мантії Землі поширені набагато ширше, ніж вважалося раніше.

