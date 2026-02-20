- Дата публікації
Учені виявили в мантії Землі "затонулі світи", яких там не повинно бути
Потенційні ділянки давньої земної кори були виявлені глибоко в мантії Землі. Ці «затонулі світи», як їх інколи називають дослідники, були виявлені завдяки новому способу вимірювання структур внутрішньої частини нашої планети.
Група дослідників з Геологічного інституту Швейцарської вищої технічної школи Цюриха виявила загублені стародавні тектонічні плити в мантії земної кори під Тихим океаном.
Про це пише Earth.
За результатами сейсмічних записів науковці намагаються визначити положення цих занурених глибоко у мантію під дном Тихого океану плит.
Зазвичай ці плити розміщуються у зоні так званої субдукції, де зустрічаються одна з одною і в результаті зіткнення, однак опиняється під іншою, занурюючись у надра Землі. Однак результати дослідження продемонстрували, що виявлені тектонічні плити перебувають не там, де повинні бути. Вони перебувають під великими океанами або всередині континентів.
Одна з таких аномалій була виявленана під західною частиною Тихого океану. Незрозуміло, як вони там опинилися. Очевидно, такі зони в мантії Землі поширені набагато ширше, ніж вважалося раніше.
Раніше кліматологи попередили, що Земля наближається до точки неповернення. Нове дослідження вказує, що ключові природні системи планети значно ближчі до колапсу, ніж вважалося раніше.