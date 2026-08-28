Учені виявили водну планету: на неї чекає жахлива доля

Вчені виявили нову планету / © Associated Press

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Астрономи з італійського Національного інституту астрофізики виявили незвичайну екзопланету HD 176071 b. За оцінками дослідників, вона може приблизно на 50% складатися з води, однак надто близька орбіта навколо своєї зорі ставить її майбутнє під загрозу.

Про це пише видання Space.

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HD 176071 b рухається навколо зорі HD 176071, розташованої приблизно за 335 світлових років від Землі. Планета має радіус у 2,5 раза більший за земний, а її маса приблизно у 8,5 раза перевищує масу нашої планети.

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Співвідношення маси та розміру HD 176071 b свідчить про її порівняно низьку середню густину. Саме ця особливість дозволяє припустити, що значну частину екзопланети становить вода — орієнтовно до половини її загального складу.

Такий світ не обов’язково схожий на Землю з океанами на поверхні. Через екстремальну близькість до зорі вода на HD 176071 b може перебувати в незвичних станах під дією високих температур і величезного тиску.

Екзопланета розташована менш ніж за 2,4 мільйона кілометрів від своєї материнської зорі.

Через настільки тісну орбіту HD 176071 b здійснює повний оберт навколо HD 176071 лише за 14 годин. Така швидкість руху робить її одним із дуже близьких до своїх зірок світів.

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Невелика відстань до HD 176071 означає, що планета зазнає сильного гравітаційного впливу. Припливні сили здатні поступово змінювати її траєкторію та скорочувати орбіту.

Якщо цей процес триватиме, HD 176071 b дедалі більше наближатиметься до зорі. У віддаленому майбутньому це може завершитися поглинанням екзопланети її материнською зіркою.

Нагадаємо, астрономи виявили кам’янисту планету, приблизно вдвічі більшу за нашу, яка обертається в зоні життя навколо своєї батьківської зірки Gliese 3378.

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