Учені "викрали" людське око: розроблено метод, що дозволяє бачити невідомі кольори

Існують унікальні кольори, які не бачить око людини / © Pixabay

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Американські вчені стверджують, що виявили колір, який ще ніхто раніше не бачив. Відкриття було зроблено під час експерименту з впливу лазерних імпульсів на очі, що стимулюють клітини сітківки.

Про це пише livescience.

За допомогою цієї техніки дослідники дали можливість п’ятьом людям побачити новий колір, названий «оло», який учасники дослідження описали як «синьо-зелений безпрецедентної насиченості».

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«Кінцева мета полягає в тому, щоб забезпечити програмований контроль над кожним фоторецептором (світлочутливою клітиною) в сітківці, в першу чергу для дослідницьких цілей, — сказав Джеймс Фонг, докторант з комп’ютерних наук Каліфорнійського університету в Берклі.

Контроль над сітківкою на такому детальному рівні може відкрити нові способи вивчення зору, кажуть дослідники.

Вони назвали свою техніку стимуляції сітківки «Oz» на честь зелених окулярів, які носять люди в Смарагдовому місті в оригінальних книгах «Чарівник країни Оз». Цей підхід вимагає детальної карти сітківки кожного користувача.

Нагадаємо, вчені відкрили нові деталі про те, як мозок створює і відновлює спогади.