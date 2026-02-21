Учені виростили в лабораторії мізки: чим все закінчилося

Дослідники виростили клітини мозку в лабораторії / © Credits

Реклама

Учені виростили в лабораторії кілька зразків тканин головного мозку, які показали результат.

Про це повідомляє Science Alert.

У новому дослідженні вчені використовували завдання про візок і жердину для перевірки можливостей органоїдів мозку.

Реклама

Органоїди виростили зі стовбурових клітин миші. Вони культивувались таким чином, щоб утворювати невеликі скупчення кортикальної тканини, здатної передавати нейронні сигнали. Ці органоїди не настільки складні й розумні, щоб мати самостійне мислення. Однак вони здатні відправляти та приймати сигнали, а також змінювати внутрішні зв’язки під впливом зовнішньої стимуляції.

Експеримент проводили з використанням віртуального візка-шеста. Різні схеми електричної стимуляції сигналізували про напрямок і ступінь нахилу жердини. Реакції органоїдів потім інтерпретували як сили, спрямовані вліво або вправо, для переміщення візка і протидії коливанням.

Ключовою виступала умова адаптивності. Якщо продуктивність протягом 5 спроб знижувалась порівняно із середнім показником останніх 20 спроб, система надсилала короткий імпульс високочастотної стимуляції. Алгоритм корегував те, які нейрони отримували ці імпульси залежно від того, чи супроводжувались до цього аналогічні схеми стимулювання поліпшеним управлінням.

«Можна уявити це як штучного тренера, який каже: „Ти робиш це неправильно, трохи підкоригуй ось так“. Ми вчимося, як найкраще подавати йому ці тренерські сигнали», — зазначив дослідник Еш Роббінс.

Реклама

Зазначимо, проблеми людського мозку залишаються предметом постійних досліджень науковців з усього світу. Останнє з досліджень показало, чому наш мозок швидко старіє.