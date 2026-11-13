Учені зафіксували активність мозку під час досвіду виходу з тіла

Відчуття левітації чи виходу з тіла виникають через поєднання мозкової активності сну та неспання / © Pixabay

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Незвичайні відчуття, зокрема левітація, падіння та вихід із власного тіла, можуть виникати на межі між сном і пробудженням. Дослідження мозкової активності показало, що під час таких переживань мозок поєднує ознаки сну та стану неспання.

Про це пише Science Alert.

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Науковці з Університету Радбоуда в Нідерландах дослідили, що відбувається в мозку під час незвичайних відчуттів, які люди описують як вихід із тіла, падіння, обертання або присутність сторонніх істот. Такі явища вчені називають незвичайними тілесними переживаннями (UBE).

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На думку дослідників, незвичайні тілесні переживання можуть виникати тоді, коли межа між сном і неспанням стає нечіткою. У такому стані елементи сновидінь можуть поєднуватися зі сприйняттям реального оточення. Наприклад, людина може бачити власну спальню, але водночас відчувати присутність загрозливих істот.

Подібний механізм раніше пов’язували із сонним паралічем — станом, коли свідомість уже повертається, але тіло ще залишається тимчасово знерухомленим через механізми сну.

Водночас науковці наголошують, що поки не можуть точно пояснити, як саме виникають такі відчуття. Записи ЕЕГ не дають змоги встановити, чи переходить увесь мозок у проміжний стан, чи окремі його ділянки одночасно демонструють ознаки сну та неспання.

Дослідження може допомогти краще зрозуміти не лише сонний параліч і відчуття виходу з тіла, а й фундаментальніший процес — як мозок формує наше відчуття присутності всередині власного тіла.

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Раніше повідомлялося, що після опівночі мозок може по-іншому реагувати на емоції, винагороду та ризик, через що звичні рішення й навіть власні думки можуть сприйматися зовсім інакше.

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