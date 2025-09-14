Учені з'ясували, де в Сонячній системі може таїтись життя

Сонячна система / © pixabay.com

Потенційне життя у Сонячній системі навряд чи розвинене настільки, щоб встановити контакт. Дослідники вже визначили кілька місць у нашій Сонячній системі, де потенційно можуть бути сліди біологічних процесів.

Про це повідомляє LiveScience.

Найбільше уваги традиційно привертає Марс. Сучасні дані свідчать, що сьогодні Червона планета є холодною пустелею, проте мільярди років тому на її поверхні була рідка вода. Марсоходи NASA Curiosity та Perseverance досліджують гірські породи в пошуках слідів мікробного життя.

Зі слів професорки геології Університету Флориди Емі Вільямс, щонайменше один зі зразків містить ознаки, які можуть бути індикаторами давнього життя.

Потенційними осередками життя вважаються й крижані супутники Сатурна та Юпітера. Зокрема, Енцелад має підповерхневий океан і викидає в космос шлейфи води, зразки яких уже досліджували під час місії Cassini («Кассіні»).

Супутник Юпітера Європа також привертає значну увагу. Він вкритий кригою, під якою міститься океан, що може підтримувати життя. У найближчі роки цей світ досліджуватимуть місії ESA Juice та NASA Europa Clipper, які стартували у 2023 та 2024 роках відповідно.

Ще один перспективний об’єкт — Титан, супутник Сатурна з густою атмосферою та унікальним метановим циклом, що подібний до циклу води на Землі. Зонд Huygens («Гюйгенс») у 2005 році здійснив посадку на його поверхню. Наразі з досліджень відомо, що атмосфера Титана, ймовірно, може створювати складні молекули, що є «будівельними блоками» для життя.

Раніше вчені виявили новий доказ можливого життя на Марсі: під поверхнею планети можуть бути «кишені» з рідкою водою, в якій потенційно могло виникнути життя.