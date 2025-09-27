Учені з’ясували походження загадкового скла з Австралії

Скло з’явилося внаслідок падіння астероїда / © Live Science

Учені з’ясували, що натуральне скло, яке виявили в Австралії, з’явилося внаслідок падіння невідомого астероїда. Сталося це близько 11 мільйонів років тому.

Про це повідомляє Live Science.

«Це скло унікальне для Австралії і свідчить про давній удар, про який ми навіть не підозрювали», — заявив співавтор дослідження Фред Джордан, геохімік з Університету Кертіна в Австралії.

Новий аналіз ударних тектитів вказує на потужне зіткнення, що сталося мільйони років тому і розкидало уламки по всій території Південної Австралії. Вчені все ще шукають цей ударний кратер.

Команда назвала тектити, що утворилися в результаті цього стародавнього удару, «анангуїтами». Деякі з тектитів потрапили в райони проживання народів пітжантжатжара і янкуньтьятьяра, які називають себе анангу, що означає «людина».

Раніше стало відомо, що астероїд 2024 YR4, відомий як «вбивця міст», 2032 року пролетить повз Землю, але має близько 4% ймовірності зіткнення з Місяцем. Нове дослідження попереджає: якщо діяти швидко, його можна знищити або відхилити, зокрема за допомогою ядерної зброї.