Учені з’ясували, що ховається під льодом в Антарктиді

Антарктида / © Pixabay

Реклама

У новому дослідженні вчені визначили, який вигляд континент має під льодом — дослідники склали карту Антарктиди з безпрецедентною деталізацією ландшафту.

Про це повідомляє Live Science.

Учені підкреслили, що цей підлідний ландшафт тривалий час залишався однією з найменш вивчених планетних поверхонь у внутрішній частині Сонячної системи. Геологічні особливості визначають рух льоду знизу, формуючи льодовикову поверхню, і більш чітке уявлення про цей процес може допомогти вченим передбачити, як лід змінюватиметься у відповідь на потепління.

Реклама

Багато що в ландшафті під льодом залишалося незрозумілим, оскільки наземні та повітряні дослідження в цьому регіоні проводити важко.

У новому дослідженні вчені заповнили цю прогалину, об’єднавши супутникові знімки поверхні крижаного покриву високого розрізнення з вимірами товщини льоду і аналізом руху льоду, заснованим на фізиці руху льоду по скельній породі. Вчені інтегрували ці дані для створення карти топографії Антарктиди під льодом у масштабі континенту.

Отримана карта дала змогу виявити особливості рельєфу, які розташовуються на глибині від двох до 30 кілометрів під крижаним покривом, як-от русла річок, що простягаються на сотні кілометрів. Раніше вони були невідомі або незрозумілі для науки. Вони можуть бути слідами ландшафту, що існував до того, як континент покрив лід.

Карта також виявила різкі переходи між високогірними і низинними районами, що вказує на тектонічні кордони. В одному регіоні, де попередні аерофотозйомки передбачали існування стародавнього річкового ландшафту, вкритого льодом, вчені виявили глибокі долини під ним.

Реклама

За словами провідної авторки дослідження, докторки Хелен Окенден з Університету Гренобль-Альпи, вони з колегами виявили свідчення існування тисяч раніше невідомих пагорбів і хребтів. Вчені також стверджують, що нові карти деяких прихованих гірських хребтів Антарктиди стали чіткішими, ніж будь-коли раніше.

Нагадаємо, учені ідентифікували унікальний вид наземних тварин, який виживає в екстремальних умовах Антарктиди.