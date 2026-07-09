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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
Кількість переглядів
43
Час на прочитання
1 хв

Учені з’ясували, скільки людей здатна витримати Земля

Людство вже давно перетнуло межу екологічної стійкості.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Земля

Земля / © pexels.com

Чисельність населення Землі досягла приблизно 8,3 млрд осіб — це найвищий показник за всю історію людства.

Про це повідомляє Ecoportal.

Учені зазначають, що до 1960-х років збільшення чисельності населення супроводжувалося економічним зростанням і науковим прогресом. Однак згодом ситуація почала змінюватися: темпи приросту населення стали знижуватися, а здатність планети забезпечувати людей необхідними ресурсами перестала відповідати масштабам зростання. Цей період дослідники називають початком «негативної демографічної фази».

Особливу роль у цьому процесі відіграло використання викопного палива. З одного боку, воно допомогло підтримувати високий рівень виробництва та чисельність населення, з іншого — посилило екологічні проблеми, включаючи зміну клімату, забруднення довкілля та скорочення біорізноманіття.

Згідно з висновками дослідження, стале населення планети становить близько 2,5 млрд осіб. Саме такий рівень спостерігався в середині минулого століття.

На думку авторів роботи, перевищення екологічної межі вже сприяє посиленню кліматичних загроз, деградації природних екосистем, а також загострює проблеми з продовольством і водними ресурсами. Водночас наслідки відчуваються по-різному залежно від регіону та рівня добробуту населення.

Раніше стало відомо, що максимальний термін, який залишився у рослинного і тваринного світу на Землі, становить близько 1,86 мільярда років.

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Дата публікації
Кількість переглядів
43
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