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- Наука та IT
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Учені з’ясували, скільки у Землі насправді супутників
Землю можуть оточувати не лише штучні супутники та Місяць. Нове дослідження показує, що у будь-який момент часу навколо нашої планети можуть тимчасово обертатися до шести дрібних супутників.
У небі неозброєним оком можна побачити лише один супутник Землі — це Місяць. Проте він не єдиний, що має природне походження.
Про це пише Dailymail.co.uk.
Багато століть астрономи світу вважали, що Місяць є єдиним природним супутником Землі і порівняно недавно вчені розвінчали цей міф. Насправді Місяць, який ми можемо спостерігати в нічному небі, у цьому плані не єдиний.
З’ясувалося, навколо Землі обертається набагато більше супутників, ніж вважає більшість людей.
Автори нового дослідження кажуть, що Місяць може створювати власні крихітні мінімісяці. Моделювання показало, що багато з викинутих каменів з Місяця можуть бути тимчасовими супутниками, а деякі з них можуть кружляти навколо Землі тривалий час.
Розрахунки астрономів показують, що в будь-який момент часу навколо Землі обертається щонайменше шість супутників, народжених Місяцем. У середньому вони обертаються навколо Землі протягом 9 місяців, а потім переміщаються на орбіту навколо Сонця. Але через крихітні розміри і високу швидкість руху такі об’єкти виявити складно.
Роберт Джедіке, дослідник з Гавайського університету, сказав: «Це щось на кшталт квадратного танцю, де партнери регулярно змінюються, а іноді на деякий час залишають танцпол».
Раніше повідомлялося, що Земля несподівано змінила ритм — вчені фіксують прискорення обертання. Головним гальмом у цьому процесі вважається Місяць. Його гравітаційна взаємодія щороку гальмує обертання на близько 1,8 мілісекунди.