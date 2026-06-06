Учені змоделювали один із можливих сценаріїв кінця Всесвіту

Всесвіт може закінчитися значно раніше, ніж припускали вчені

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Учені змогли відтворити ключовий механізм так званого «розпаду хибного вакууму» — одного з найбільш тривожних сценаріїв у сучасній теоретичній фізиці. Йдеться про гіпотетичний процес, який у теорії може призвести до руйнування Всесвіту.

Про це повідомляє South China Morning Post.

Дослідники наголошують, що експеримент не свідчить про наближення «кінця світу», а лише дозволяє моделювати фундаментальні квантові процеси в лабораторних умовах.

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Команда китайських науковців побудувала одновимірне кільце з високо збуджених атомів рубідію-87 Рідберга. За допомогою лазерів дослідники штучно створили два енергетичні стани — «хибний» і «справжній» вакуум — та змоделювали перехід між ними через квантові флуктуації.

«Ми спостерігали зародження та розширення справжніх вакуумних бульбашок безпосередньо. Ми використали порушення симетрії для імітації різниці в енергії між помилковим і справжнім вакуумом», — сказав керівник дослідження Ван Сяо та додав, що інновація полягала не в самих лазерних операціях, а у фізичному сенсі, який їм надали під час експерименту.

Дослідники підкреслюють, що їхня робота не доводить існування хибного вакууму в реальному Всесвіті. Вона також не дозволяє оцінити, коли подібний процес міг би відбутися.

Вчені вважають, що Всесвіт може померти набагато швидше, ніж вважалося.

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Раніше група фізиків запропонувала новий підхід до пояснення перших миттєвостей існування Всесвіту, який може змінити уявлення про Великий вибух.

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