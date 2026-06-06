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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
Кількість переглядів
162
Час на прочитання
1 хв

Учені змоделювали один із можливих сценаріїв кінця Всесвіту

Гіпотеза припускає, що наш Всесвіт перебуває у метастабільному (умовно стабільному) стані, який може раптово зруйнуватися.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Всесвіт може закінчитися значно раніше, ніж припускали вчені

Всесвіт може закінчитися значно раніше, ніж припускали вчені

Учені змогли відтворити ключовий механізм так званого «розпаду хибного вакууму» — одного з найбільш тривожних сценаріїв у сучасній теоретичній фізиці. Йдеться про гіпотетичний процес, який у теорії може призвести до руйнування Всесвіту.

Про це повідомляє South China Morning Post.

Дослідники наголошують, що експеримент не свідчить про наближення «кінця світу», а лише дозволяє моделювати фундаментальні квантові процеси в лабораторних умовах.

Команда китайських науковців побудувала одновимірне кільце з високо збуджених атомів рубідію-87 Рідберга. За допомогою лазерів дослідники штучно створили два енергетичні стани — «хибний» і «справжній» вакуум — та змоделювали перехід між ними через квантові флуктуації.

«Ми спостерігали зародження та розширення справжніх вакуумних бульбашок безпосередньо. Ми використали порушення симетрії для імітації різниці в енергії між помилковим і справжнім вакуумом», — сказав керівник дослідження Ван Сяо та додав, що інновація полягала не в самих лазерних операціях, а у фізичному сенсі, який їм надали під час експерименту.

Дослідники підкреслюють, що їхня робота не доводить існування хибного вакууму в реальному Всесвіті. Вона також не дозволяє оцінити, коли подібний процес міг би відбутися.

Вчені вважають, що Всесвіт може померти набагато швидше, ніж вважалося.

Раніше група фізиків запропонувала новий підхід до пояснення перших миттєвостей існування Всесвіту, який може змінити уявлення про Великий вибух.

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Дата публікації
Кількість переглядів
162
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