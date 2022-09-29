Учені знайшли корабель, який відправив "Титаніку" попередження про айсберг

Під час дослідження в Ірландському морі експерти натрапили на корабель, який намагався попередити "Титанік" про те, що він перебуває на курсі зіткнення з айсбергом.

Торговий пароплав SS Mesaba перетинав Атлантичний океан і передав радіоповідомлення із попередженням нібито непотоплюваному океанському лайнеру, який перебував у першому рейсі.

Про це пише The National News.

Однак це попередження залишилося поза увагою, оскільки повідомлення було отримано, але не дійшло до капітанського містка.

Пізніше тієї ж ночі 1912 року "Титанік" зіткнувся з айсбергом і затонув під час свого першого рейсу.

"Титанік" йшов із Саутгемптона (Англія) до Нью-Йорка, коли 14 квітня 1912 року під час перетину Атлантики зіткнувся з айсбергом. За підрахунками, в крижаних водах загинуло 1500 людей.

Від моменту аварії минуло понад 110 років і тільки зараз дайверам з компанії OceanGate Expeditions вдалося зняти унікальні кадри гігантського якоря, якірного ланцюга, одного з казанів та бронзові шпилі.

Вчені вважають, що через регулярні занурення корпус корабля може бути повністю зруйнований вже за 40 років.

Рештки легендарного "Титаніка", який пролежав понад сто років на глибині 3750 метрів, швидко руйнують час та бактерії. "Титанік" атакують потужні течії, сольова корозія та бактерії. Найбільше пошкоджень із правого борту, де розташовувались офіцерські каюти. Науковці певні, що у найближчі кілька років стан корабля буде погіршуватися значно швидше. Він може зникнути вже за два десятиліття.

Цікаві факти про зйомки легендарного "Титаніка" – Кіновлог

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