Учені знайшли мозок людини, яка загинула після виверження Везувію: у що він перетворився

Науковці припускають, що мозкові тканини швидко нагрілися до температури +510 °C, а потім охолонули.

Досліджуючи рештки молодого чоловіка, який загинув у давньоримському місті Геркуланумі під час виверження Везувію у 79 році нашої ери, учені виявили, що його мозок зберігся. Під дією високої температури він розплавився і затвердів як скло.

Про це повідомили у науковому виданні Scientific Reports.

Загиблому було близько 20 років і він, ймовірно, був охоронцем колегії августів (жерців імператорського культу). Саме біля цієї будівлі знайшли його скелет, в черепі та хребті якого збереглися склоподібні рештки.

Дослідники проаналізували хімічний склад і встановили присутність у зразках білків і жирних кислот, характерних для мозкової тканини. Крім того, їм вдалося виявити добре збережені елементи нейронних структур.

Науковці припускають, що мозкові тканини швидко нагрілися до температури +510 °C, а потім охолонули. При цьому спочатку тіло чоловіка ненадовго огорнула хмара попелу.

Кістки черепа і хребта частково захистили мозок від прямого контакту з розпеченими вулканічними викидами, не допустивши повного випаровування тканин. Коли температура впала вони затверділи до склоподібного стану, так само, як твердне розплавлене рідке скло.

Це єдиний відомий випадок, коли тканини людського мозку збереглися в склоподібній формі. У районі Везувію знайшли приблизно 2 000 тіл, але подібних прикладів більше не зустрічалося.

Це відкриття доповнює знання про те, які фізичні процеси відбувалися під час виверження вулкана і як гинули мешканці Помпеїв та міст неподалік.

Нагадаємо, археологи виявили в Італії стародавнє "місто мертвих". Його вік становить майже 3 тисячі років і це місце розташоване в стратегічно важливій локації.

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