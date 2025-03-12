Учені знайшли тисячі невідомих істот у найглибшій точці Землі

Майже 90% видів глибоководних організмів раніше не були описані в жодному науковому дослідженні.

Команда дослідників виявила у найглибшій точці Землі понад 7500 невідомих мікроорганізмів, здатних виживати в екстремальних умовах.

Відповідне дослідження було опубліковано в журналі Cell.

Міжнародна команда вчених, використовуючи апарат Fendouzhe, зібрала понад 1600 зразків з глибин до 10 900 метрів. Результати досліджень виявили 7564 нових видів мікроорганізмів, більшість з яких були невідомі науці.

Майже 90% видів глибоководних організмів раніше не були описані в жодному науковому дослідженні. Геномний аналіз підтвердив, що ці дані практично не перетинаються з існуючими базами геномів глибоководних істот, вказуючи на наявність великої кількості невідомих форм життя в таких екосистемах.

Дослідження також виявило, що формування глибоководних мікробних екосистем відбувається під впливом спрямованого добору, а не випадкових факторів. Мікроорганізми, які мешкають у ходальній зоні, адаптуються до екстремальних умов, таких як високий тиск та низькі температури, розвиваючи особливі механізми захисту.

Вчені виявили цікаві адаптаційні механізми у макрофауни, зокрема у хадальних амфіподів Hirondellea gigas та риб-равликів Pseudoliparis swirei. Ці організми розвинули покращений антиоксидантний захист і здатність накопичувати внутрішньоклітинні розчинені речовини. Загальні механізми адаптації, спільні для мікробів та макрофауни, свідчать про конвергентну еволюцію в умовах надвисокого тиску, низьких температур та обмежених поживних речовин.

Нагадаємо, вчені визначили вік, коли мозок починає занепадати.

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