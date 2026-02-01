- Дата публікації
Життя на інших планетах може існувати: учені знайшли доказ
Велику молекулу, яка містить сірку, виявили на відстані 27 000 світлових років від Землі, недалеко від центру нашої галактики.
Виявлення у міжзоряному просторі органічної молекули, яка містить сірку, робить більш ймовірним існування життя на інших планетах, окрім Землі.
Про це заявила професор планетології в Музеї природної історії в Лондоні Сара Рассел в коментарі CNN.
Сірка є одим із шести елементів, необхідних для життя на Землі, і, можливо, вона була найважливішим компонентом у найраніших формах життя на Землі, забезпечуючи життєво важливим паливом стародавні мікроорганізми.
«Наявність складних органічних молекул в центрі нашої Галактики означає, що біологічно важливі матеріали можуть бути всюди в космосі. Це передбачає, що аналогічні процеси [тобто розвиток життя] можуть відбуватися і в інших місцях — це робить існування життя на іншій планеті трохи більш імовірним», — прокоментувала науковиця недавнє відкриття.
Молекула, яка містить аж 13 атомів сірки, була виявлена в молекулярній хмарі G+0,693–0,027, розташованій приблизно за 27 000 світлових років від Землі, недалеко від центру нашої галактики.
Дослідники й раніше знаходили сірковмісні молекули в кометах і метеоритах, але в міжзоряному просторі великі молекули були відсутні.
«Ми виявили в космосі лише дуже обмежену кількість сірковмісних молекул, що дивно. Вона повинна існувати у величезних кількостях, але її дуже важко знайти», — сказав провідний автор дослідження Міцунорі Аракі.
Виявлення більших молекул важливе, додав він, тому що це допомагає заповнити існуючу прогалину між простою хімією, виявленою в космосі, і більш складними будівельними блоками життя, які були виявлені в кометах і метеоритах.
