ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
Кількість переглядів
270
Час на прочитання
2 хв

Життя на інших планетах може існувати: учені знайшли доказ

Велику молекулу, яка містить сірку, виявили на відстані 27 000 світлових років від Землі, недалеко від центру нашої галактики.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Міжзоряний простір

Міжзоряний простір / © pixabay.com

Виявлення у міжзоряному просторі органічної молекули, яка містить сірку, робить більш ймовірним існування життя на інших планетах, окрім Землі.

Про це заявила професор планетології в Музеї природної історії в Лондоні Сара Рассел в коментарі CNN.

Сірка є одим із шести елементів, необхідних для життя на Землі, і, можливо, вона була найважливішим компонентом у найраніших формах життя на Землі, забезпечуючи життєво важливим паливом стародавні мікроорганізми.

«Наявність складних органічних молекул в центрі нашої Галактики означає, що біологічно важливі матеріали можуть бути всюди в космосі. Це передбачає, що аналогічні процеси [тобто розвиток життя] можуть відбуватися і в інших місцях — це робить існування життя на іншій планеті трохи більш імовірним», — прокоментувала науковиця недавнє відкриття.

Молекула, яка містить аж 13 атомів сірки, була виявлена в молекулярній хмарі G+0,693–0,027, розташованій приблизно за 27 000 світлових років від Землі, недалеко від центру нашої галактики.

Дослідники й раніше знаходили сірковмісні молекули в кометах і метеоритах, але в міжзоряному просторі великі молекули були відсутні.

«Ми виявили в космосі лише дуже обмежену кількість сірковмісних молекул, що дивно. Вона повинна існувати у величезних кількостях, але її дуже важко знайти», — сказав провідний автор дослідження Міцунорі Аракі.

Виявлення більших молекул важливе, додав він, тому що це допомагає заповнити існуючу прогалину між простою хімією, виявленою в космосі, і більш складними будівельними блоками життя, які були виявлені в кометах і метеоритах.

Нагадаємо, американське космічне агентство NASA виявило рідкісну екзопланету, яка «надзвичайно схожа на Землю». На її поверхні може бути рідка вода та придатна для життя атмосфера.

Дата публікації
Кількість переглядів
270
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie