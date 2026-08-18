Учені знайшли несподіваний зв’язок між розміром стегон і довголіттям: яка цифра має значення

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Люди з більшими стегнами можуть мати нижчий ризик передчасної смерті, тоді як надто мала окружність стегна пов’язана з вищим ризиком серцево-судинних захворювань та ранньої смерті.

Про це пише Daily Mail, посилаючись на результати наукових досліджень.

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Що з'ясували вчені

Одним із наймасштабніших досліджень став систематичний огляд і метааналіз, опублікований у медичному журналі BMJ. Науковці проаналізували результати 72 досліджень, у яких загалом взяли участь понад 2,5 мільйона людей. За учасниками спостерігали від трьох до 24 років.

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Виявилося, що збільшення окружності стегна приблизно на 5 сантиметрів статистично було пов'язане зі зниженням ризику смерті від усіх причин приблизно на 18%.

Більша окружність таза також асоціювалася з меншим ризиком: кожні додаткові 10 сантиметрів були пов'язані приблизно з 10-відсотковим зниженням ризику смерті.

Водночас із талією ситуація виявилася протилежною. Кожні додаткові 10 сантиметрів її окружності були пов'язані приблизно з 11% вищим ризиком смерті від усіх причин.

Чи існує "ідеальний" розмір стегна

Ще одне дослідження, проведене данськими вченими, охопило 2816 чоловіків і жінок. За ними спостерігали понад 12 років.

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Дослідники виявили особливо помітне зростання ризику передчасної смерті, коли окружність стегна була меншою приблизно за 60 сантиметрів. Водночас після цього порога подальше збільшення окружності вже не давало очевидних додаткових переваг.

Тобто висновок дослідження не означає, що що більші стегна, то довше житиме людина.

Чому більші стегна можуть бути пов'язані з довголіттям

Одним із можливих пояснень науковці називають м'язову масу ніг. Невелика окружність стегна може свідчити про меншу кількість м'язової тканини, а достатня м'язова маса важлива для метаболічного здоров'я та нормальної чутливості організму до інсуліну.

Значення може мати й те, де саме організм накопичує жир. Жирова тканина в ділянці стегон і таза метаболічно відрізняється від вісцерального жиру, який накопичується навколо органів у черевній порожнині та пов'язаний із підвищеним ризиком низки захворювань.

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Проте дослідники наголошують: йдеться саме про статистичний зв'язок, а не про доказ того, що збільшення розміру стегон саме собою подовжує життя. На тривалість життя впливають вік, генетика, фізична активність, харчування, куріння, супутні захворювання та багато інших чинників.

Нагадаємо, що раніше вчені назвали небезпечні харчові добавки.

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