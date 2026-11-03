Учені знайшли сліди крові динозавра віком 115 мільйонів років: вони зробили сенсаційне відкриття

У кістках динозавра знайшли сліди крові — що відомо

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У Бразилії вчені виявили в скам’янілих кістках динозавра, який жив 115 мільйонів років тому, структури, схожі на червоні кров’яні клітини. Хімічний аналіз також показав сліди гему — сполуки, що входить до складу гемоглобіну.

Про це повідомило видання Futurism.

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Незвичайну знахідку зробили в кістках задніх кінцівок аратазавра — хижого динозавра, який мешкав на території сучасної північно-східної Бразилії приблизно 115 мільйонів років тому.

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Його рештки виявили ще 2008 року в шахті. Відтоді скам’янілість зберігається в Національному музеї Бразилії, де її продовжують досліджувати.

За допомогою електронного мікроскопа науковці вивчили судинні канали всередині кісток і помітили структури, які за формою нагадують еритроцити. Подальший хімічний аналіз показав наявність слідів гему — залізовмісної сполуки, що входить до складу гемоглобіну та відіграє важливу роль у транспортуванні кисню кров’ю.

Провідна авторка дослідження Кліті Грайс з Університету Кертіна в Австралії назвала результати безпрецедентними. За її словами, раніше скам’янілі еритроцити з чіткими хімічними ознаками гему не виявляли безпосередньо в жодній скам’янілості.

Водночас дослідниця наголосила, що йдеться не про збережену кров динозавра, а про мінеральні та молекулярні сліди його давньої біології.

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Водночас відкриття не підтверджує наявності збереженої ДНК динозавра. Як пояснила Кліті Грайс, мета дослідження полягає не в пошуку генетичного матеріалу для відтворення вимерлих тварин, як у фільмі «Парк Юрського періоду», а у з’ясуванні того, скільки молекулярної інформації може зберігатися протягом мільйонів років.

Вона припустила, що подібні свідчення вже можуть міститися в музейних колекціях по всьому світу.

«Дійсно захопливим наслідком є ​​те, що надзвичайна молекулярна інформація, можливо, вже зберігається в музейних колекціях по всьому світу, чекаючи, поки ми поставимо нові запитання щодо старих скам’янілостей», — зазначила вчена.

Однак не всі науковці переконані, що знайдені структури справді є залишками еритроцитів. Біологиня Мері Швейцер, яка раніше досліджувала залишки м’яких тканин динозаврів, висловила сумніви щодо інтерпретації результатів.

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Вона звернула увагу на форму виявлених структур. За її словами, еритроцити динозаврів повинні мати характерні опуклості, пов’язані з наявністю ядра, тоді як досліджені зразки мають увігнуту форму.

Нагадаємо, загадковий дощ із крові та шматків м’яса, про який повідомляли у США 1841 року, став предметом наукового дослідження. Аналіз зразків показав, що вони мали тваринне походження, проте залишилося питання, як рештки опинилися на полі.

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