Учені зробили прорив у технології, яка здатна читати думки

Технологія читання думок / © Credits

Нова розробка у сфері нейротехнологій демонструє, що можливість читання думок стає все реальнішою. При цьому це може відбуватися, як за згодою людини, так і без її відома.

Про це пише видання Atlantic Council.

Приголомшливим досягненням у сфері систем, здатних пов’язувати людський мозок із зовнішніми пристроями, став семантичний декодер, що перетворює електричну активність мозку на потік тексту.

Цей пристрій аналізує сигнали, зняті за допомогою функціональної МРТ, і переводить їх у фрази, що відображають думки людини. Якщо раніше навчання такої системи займало майже цілий день, то 2025 року вчені створили версію, якій для цього достатньо однієї години.

Експерти очікують, що цього року інвестиції в нейротехнології перевищать 4 млрд доларів, а подальші розробки можуть призвести до появи портативних пристроїв, здатних зчитувати та інтерпретувати мозкову активність.

З одного боку, перспективи застосування цього винаходу величезні. Люди, які страждають на хворобу Паркінсона, афазію або наслідки інсульту, зможуть спілкуватися без слів. Технологія також допоможе пацієнтам із ПТСР, яким важко описувати пережите.

Водночас існують величезні ризики через загрозу таємного втручання у особисті думки. 2025 року ЮНЕСКО представила першу глобальну концепцію регулювання нейротехнологій, наголошуючи на необхідності захисту «психічної недоторканності».

Як зауважив фізик і теолог Ієн Барбур, будь-які технологічні прориви одночасно є визволенням, загрозою та інструментом влади.

