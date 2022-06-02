Учетверо перевищує розмір синього кита: до Землі летить небезпечний астероїд

6 червня 2022 року до нашої планети наблизиться астероїд, який належить до групи Атона.

Потенційно небезпечний астероїд вчетверо перевищує розмір синього кита.

Про це повідомляє Live Science.

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Астероїд під назвою 2021 GT2 вчені виявили минулого року. Він належить до групи навколоземних астероїдів, яка називається Атонці. Більшість з відомих 1800 астероїдів цієї групи є потенційною загрозою для Землі.

2021 GT2 обертається навколо Сонця швидше, ніж Земля, а сам повний оберт робить за 342 дні, і перетинає під час руху орбіту Землі. Згідно з прогнозом NASA, астероїд, розмір якого вчені оцінюють у діапазоні від 37 до 83 метрів, пролетить поряд із Землею на відстані 3,5 млн км зі швидкістю 26 тисяч км/год. Якщо врахувати, що довжина синього кита складає в середньому 23 метри, цей астероїд може перевищувати розмір морського ссавця в 4 рази.

Нагадаємо, раніше поблизу Землі пролетів астероїд розміром з автобус. Відстань до планети становила аж 7,4 мільйона кілометрів.

Небезпечний астероїд наближається до Землі | Новини світу

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