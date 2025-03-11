Учні мережі КМDШ Всесвіт отримали відзнаку від асоціації Єльського університету

П’ятеро учнів ліцею КМDШ Гранд представили свої роботи на національному етапі Міжнародної науково-технічної виставки Regeneron ISEF-2025. За свої дослідження відновлювальної енергії та альтернативних джерел генерації струму вони вибороли низку нагород, а десятикласник Данило Терміта отримав відзнаку Асоціації Єльського університету. Він представить Україну на міжнародному етапі ISEF в США серед 2000 дітей з усієї планети.

На науково-технічний конкурс «Eкo-Техно Україна», який був національним етапом до Regeneron ISEF-2025, учні КМDШ представили роботи у двох категоріях – «Інженерія навколишнього середовища» та «Робототехніка та інтелектуальні машини».

Софія Кондратюк та Олександр Козленко досліджували невідновлювальні джерела живлення низького заряду. Вони розробили власний пристрій EcoVolt, який оптимально використовує енергію елементів живлення. Школярі прагнули зменшити навантаження на екологію через шкідливі речовини з батарейок, запропонувавши максимально раціональний спосіб використання їх заряду.

Нестандартний підхід і дієвий прототип пристрою-перетворювача BioSpark від Аріни Хоменко та Софії Пустовіт вибороли срібну нагороду конкурсу. Юні дослідниці опрацювали можливість отримувати енергію від коливань дерев, а потім цю ж енергію використовувати для стимуляції росту рослин. Це може стати одним із способів отримувати чисту відновлювальну енергію.

Робота Данила Терміти здобула перемогу та єдина була відзначена Асоціацією Єльського університету за найкращий проєкт. Хлопець досліджував способи енергогенерації від повсякденних речей. Так він створив прототип пристрою, що отримує енергію від проточної води, яку використовує для очищення останньої від солей та бактерій. Одразу після завершення конкурсу Данило розпочав підготовку до найбільшої у світі науково-технічної виставки ISEF-2025. Вже в травні Данило представить свою роботу в Колумбусі, Огайо.

«Українські діти навіть в час війни та невизначеності думають про майбутнє. Їхні ідеї натхненні тим, щоб бути корисними людству та планеті. Результати багато в чому підкреслюють і науковий хист учасників, і їхні добрі наміри. Пишаюсь успіхами наших учнів та вдячний колективу КМDШ, який продовжує розкривати потенціал кожної дитини в тому, до чого лежить її душа. Наука чи бізнес, політика чи мистецтво – КМDШ Всесвіт дає дітям знання, скіли та мотивацію йти власним шляхом та досягати успіху», – розповів власник мережі приватних шкіл та садочків КМDШ Всесвіт Володимир Козленко