Удар астероїда потужністю 40 атомних бомб створив у Китаї величезний кратер

Кратер Цзіньлінь / © Interesting Engineering

Реклама

У китайській провінції Гуандун науковці знайшли докази падіння величезного астероїда, який близько 10 тисяч років тому утворив кратер діаметром майже 800 метрів.

Про це пише видання Interesting Engineering.

Кратер Цзіньлінь, розташований поблизу міста Чжаоцін, став лише п’ятим підтвердженим місцем падіння метеорита в Китаї й першим — у південному регіоні країни. Дослідники вважають, що астероїд діаметром близько 30 метрів спричинив вибух потужністю 600 тисяч тонн тротилу, що еквівалентно сорока атомним бомбам, скинутим на Хіросіму.

Реклама

За словами одного з авторів дослідження, Ченя Міна з Центру передових досліджень високих тисків і технологій, це зіткнення могло істотно вплинути на ландшафти та клімат регіону, спричинивши зміни в екосистемах і середовищі проживання.

Знахідка, описана в журналі Matter and Radiation at Extremes, відкриває нові можливості для вивчення доісторичних космічних ударів. Раніше всі відомі кратери в Китаї виявляли лише на північному сході — у провінціях Цзилінь та Хейлунцзян.

Щоб підтвердити походження кратера, учені дослідили зразки кварцу й виявили мікроскопічні деформації — так звані планарні структури, які виникають лише під час потужних вибухів, викликаних зіткненням із небесними тілами.

Наразі команда планує продовжити дослідження, аби точно визначити вік кратера та оцінити масштаби наслідків падіння.

Реклама

“Навіть після тисячоліть ми все ще можемо бачити відбитки катастроф, які колись змінювали обличчя Землі”, — зазначив Мін.