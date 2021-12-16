Категорія
Наука та IT
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіРецептиАстрологіяВідеоЗдоров’яСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

Україна домовилася про співпрацю в космосі з африканською державою

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Україна домовилася про співпрацю в космосі з африканською державою

Facebook / Володимир Тафтай

Державне космічне агентство України та Єгипетське космічне агентство підписали спільний меморандум.

У четвер, 16 грудня, космічні агентства Єгипету та України підписали меморандум про співпрацю у сфері космічної діяльності. 

Про це повідомив голова Державного космічного агентства України Володимир Тафтай на своїй Facebook-сторінці.

Меморандум про взаєморозуміння було підписано на восьмому засіданні міжурядової спільної комісії з економічної та науково-технічної співпраці між Україною та Арабською Республікою Єгипет.

Цей документ передбачає використання космічного простору у мирних цілях. Зокрема, у ньому йдеться про співпрацю країн у сфері дистанційного зондування Землі, наземної космічної інфраструктури, супутникових технологій.

Під документом поставили підписи голова Держкосмосу Володимир Тафтай та виконавчий директор Єгипетської космічної агенції Мохамед Ель-Кусі.

Нагадаємо, Україна відправила до США свій супутник "Січ-2-30", який вже в січні наступного року планують запустити у космос. 

Читайте також:

Наступна публікація