Україна домовилася про співпрацю в космосі з африканською державою

Державне космічне агентство України та Єгипетське космічне агентство підписали спільний меморандум.
У четвер, 16 грудня, космічні агентства Єгипету та України підписали меморандум про співпрацю у сфері космічної діяльності.
Про це повідомив голова Державного космічного агентства України Володимир Тафтай на своїй Facebook-сторінці.
Меморандум про взаєморозуміння було підписано на восьмому засіданні міжурядової спільної комісії з економічної та науково-технічної співпраці між Україною та Арабською Республікою Єгипет.
Цей документ передбачає використання космічного простору у мирних цілях. Зокрема, у ньому йдеться про співпрацю країн у сфері дистанційного зондування Землі, наземної космічної інфраструктури, супутникових технологій.
Під документом поставили підписи голова Держкосмосу Володимир Тафтай та виконавчий директор Єгипетської космічної агенції Мохамед Ель-Кусі.
Нагадаємо, Україна відправила до США свій супутник "Січ-2-30", який вже в січні наступного року планують запустити у космос.
Читайте також: