Україна домовилася про співпрацю в космосі з африканською державою

Україна домовилася про співпрацю в космосі з африканською державою

Державне космічне агентство України та Єгипетське космічне агентство підписали спільний меморандум.

У четвер, 16 грудня, космічні агентства Єгипету та України підписали меморандум про співпрацю у сфері космічної діяльності.

Про це повідомив голова Державного космічного агентства України Володимир Тафтай на своїй Facebook-сторінці.

Меморандум про взаєморозуміння було підписано на восьмому засіданні міжурядової спільної комісії з економічної та науково-технічної співпраці між Україною та Арабською Республікою Єгипет.

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Цей документ передбачає використання космічного простору у мирних цілях. Зокрема, у ньому йдеться про співпрацю країн у сфері дистанційного зондування Землі, наземної космічної інфраструктури, супутникових технологій.

Під документом поставили підписи голова Держкосмосу Володимир Тафтай та виконавчий директор Єгипетської космічної агенції Мохамед Ель-Кусі.

Нагадаємо, Україна відправила до США свій супутник "Січ-2-30", який вже в січні наступного року планують запустити у космос.

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