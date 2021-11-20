Україна та Канада розпочинають будівництво спільного космічного пускового комплексу: що відомо

Україна та Канада розпочинають будівництво спільного космічного пускового комплексу: що відомо

Проєкт передбачає використання українського ракетоносія "Циклон 4М".

Космічні агентства України та Канади у п'ятницю, 19 листопада, урочисто заклали "перший камінь" пускового майданчика спільного проєкту зі створення космічного пускового комплексу у Галіфаксі (провінція Нова Шотландія).

Про це повідомляє посольство України в Канаді.

Зазначається, що проєкт реалізує канадська компанія Maritime Launch Services, він передбачає використання українського ракетоносія "Циклон 4М".

За словами президента та головного виконавчого директора Maritime Launch Services Стівена Матьє, ринок космічних пусків демонструє постійне зростання та у майбутньому збільшиться з 400 млрд до 1 трлн доларів.

"Реалізація проекту створює передумови довготривалого українсько-канадського співробітництва у космічній сфері, завантаження виробничих потужностей українських підприємств", - вказали у дипломатичному відомстві.

Окрім того, у межах візиту української делегації очікується офіційне оприлюднення макету Пускового контрольного центру спільного проекту, який буде названо на честь колишнього керівника ДК КБ "Південне" Олександра Дегтярева.

Сторони також відвідають місця будівництва пускового майданчика і зустрінуться з представниками урядових та ділових кіл Канади в Галіфаксі, Оттаві та Торонто.

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