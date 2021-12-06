Україна відправила до США свій супутник "Січ-2-30": коли його запустять у космос

Україна відправила до США свій супутник "Січ-2-30": коли його запустять у космос

Супутник запустять з мису Канаверал, що в американському штаті Флорида.

Україна у неділю, 5 грудня, відправила до США свій супутник "Січ-2-30", який вже в січні наступного року планують запустити у космос.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці Дніпровської митниці.

"Завершено митні формальності та відправлено до США український супутник "Січ-2-30", без відхилень від графіку", - йдеться у повідомленні.

За словами очільника Державного космічного агентства України Володимира Тафтая, розробка, виготовлена Конструкторським бюро "Південне" у Дніпрі, пройшла всі заплановані випробування.

Очікується, що супутник запустять з мису Канаверал, що в американському штаті Флорида, 10 січня 2022 року.

"Всі параметри супутника відповідають поставленим технічним вимогам", - наголосив Тафтай, додавши, що "Січ-2-30" використовуватиметься "для цивільних потреб нашої держави".

Після доставки США проведуть роботи з підготовки супутника до запуску та його стикування із ракетою-носієм.

Як повідомлялося, запуск українського супутника "Січ 2-30" компанією SpaceX обійдеться Державному космічному агентству України в $1,99 млн.

Читайте також:

Український супутник у космос може запустити компанія Ілона Маска: коли це станеться і навіщо він потрібен

компанія Ілона Маска: коли це станеться і навіщо він потрібен Україна хоче у грудні запустити власний супутник у співпраці з компанією Ілона Маска SpaceX — Уруський

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.