Україна зробила крок до власного Starlink: на орбіті запрацював перший український супутник звʼязку

Супутник OBRIA NANO

Реклама

Українська компанія HIMERA спільно з данською GomSpace вивела на орбіту OBRIA NANO — перший тестовий супутник майбутньої української мережі супутникового зв’язку.

Про запуск виданню Мілітарний повідомили представники компанії HIMERA.

Реклама

Супутник OBRIA NANO відправили в космос 1 жовтня 2026 року в межах місії SpaceX Transporter-18. Наразі апарат проходить заплановані технічні випробування.

Реклама

«Він успішно проходить випробування можливостей супутникового угруповання OBRIA відповідно до плану», — повідомили в HIMERA.

Тестування має дати команді практичний досвід роботи супутникових технологій на орбіті. Отримані результати використовуватимуть для подальшого розвитку проєкту та його інтеграції в національну інфраструктуру України.

OBRIA NANO перебуватиме під контролем українського оператора та працюватиме для потреб стратегічної безпеки держави. Розвиток власних засобів супутникового зв’язку має диверсифікувати доступні канали комунікації та посилити стійкість України.

Співзасновник і генеральний директор HIMERA Міша Рудомінський пояснив, що запуск є початковим етапом масштабнішого задуму.

Реклама

«Це можливість закласти основу незалежної мережі зв’язку України. Ми починаємо з перевірки технологій на орбіті, а наша довгострокова мета — розвинути спроможності, які посилять стратегічну безпеку держави та зменшать залежність від зовнішніх постачальників послуг зв’язку», — прокоментував він.

У майбутньому ініціатива передбачає розгортання супутникового угруповання, яке забезпечуватиме зв’язок на всій території України. Водночас система має доповнювати можливості європейських супутникових мереж.

Генеральний директор GomSpace Карстен Драхманн також наголосив на важливості партнерства з українською компанією.

«Ми раді співпраці з компанією HIMERA та можливості прискорити реалізацію цієї важливої ініціативи. Наша спільна мета — зміцнити незалежний комунікаційний потенціал України та сприяти її довгостроковій безпеці й економічному розвитку», — зазначив він.

Реклама

Наступним важливим кроком у реалізації проєкту має стати локалізація виробництва супутників і наземних терміналів безпосередньо в Україні.

Раніше повідомлялося, що Міноборони України підписало меморандум про наміри щодо розробки з Nokia та ICEYE суверенної системи супутникового зв’язку.

Ми раніше інформували, що китайські супутники дозволяють Росії стежити за об’єктами в Україні навіть уночі та за хмарної погоди.

Новини партнерів

Новини партнерів