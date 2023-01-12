Українці через додаток "Дія" купили військових облігацій на 250 млн гривень

На гроші від облігацій будуть закуповувати все необхідне для ЗСУ

Українці через додаток "Дія" вже придбали понад 250 тисяч військових облігацій, загальна сума яких складає 250 млн гривень.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр – міністр з питань цифрової трансформації Михайло Федоров.

Він зазначив, що на гроші від облігацій будуть закуповувати все необхідне для українських воїнів.

"Українці придбали в «Дії» понад 250 тисяч військових облігацій. Це майже 250 млн гривень допомоги для ЗСУ. Зброя, каски, бронежилети, техніка, медикаменти. Все для захисту життів військових та якнайшвидшої деокупації Донецька, Маріуполя, Севастополя, Енергодара й інших тимчасово окупованих міст", – написав Федоров.

Також міністр додав, що під час купівлі облігацій через "Дію" українці не платять додаткову комісію продавцю або податок з отриманого доходу.

"Кожна облігація — це інвестиція в поразку Росії, допомога військовим та підтримка для економіки України", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що голова Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба обговорив з естонським колегою Урмасом Рейнсалу військову допомогу для України.

Крім того, ми раніше інформували, що президент Польщі Анджей Дуда заявив про надання Україні роти танків Leopard. Відповідно до стандартів НАТО, танкова рота складається із 14 танків.

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