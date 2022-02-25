Українці у Facebook можуть приховувати свої профілі від незнайомців: як це зробити

Вперше цю функцію було запущено в Афганістані влітку 2021 року.
Соціальна мережа Facebook надала українським юзерам можливість приховувати свої профілі від людей, які не є їх друзями під час війни з Росією.
Про це повідомив голова відділу політики безпеки Facebook Натаніель Глейхер, - пише Укрінформм.
“Це - інструмент для людей в Україні, який дозволяє одним кліком закрити акаунт, швидко застосувавши наявні та нові налаштування приватності. Коли профіль закрито, люди, які не є друзями, не зможуть завантажувати чи ділитися фотографіями з профілю, або бачити повідомлення на стрічці”, - зазначив Глейхер.
Вперше цю функцію було запущено в Афганістані влітку 2021 року.
Аби закрити свій профіль, слід натиснути на символ із трьома крапка, розташований під іменем власника профілю, після цього натиснути "Закрити профіль". Коли відкриється вікно із проханням підтвердити дію, слід натиснути "Закрити профіль" знову.
Глейхер додав, що Facebook також створив спеціальний центр для реагування на війну в Україні.
“Реагуючи на розгортання військового конфлікту в Україні, ми створили Спеціальний операційний центр для реагування у режимі реального часу. У ньому працюють експерти - в тому числі носії мови, - що дає нам змогу відстежувати ситуацію та реагувати якомога швидше”, - зауважив керівник відділу політики Facebook.
Зазначимо:
- Уранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Міноборони РФ повідомило про завдання ударів по військовій інфраструктурі України.
- Пістя 5 години ранку 24 лютого було чути вибухи в районі Борисполя, Харкові, Одесі та інших великих міст.
- Російські "Гради" били вздовж усього кордону, від Луганська до Житомира.
- Україна закрила небо для польотів.
- У МВС розповіли про російські обстріли України.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
Росія атакувала Україну: всі новини про військове вторгнення в режимі онлайн
Нагадаємо:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
- Від 24 лютого в Україні запроваджено надзвичайний стан.