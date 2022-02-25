Українці у Facebook можуть приховувати свої профілі від незнайомців: як це зробити

Українці у Facebook можуть приховувати свої профілі від незнайомців: як це зробити

Вперше цю функцію було запущено в Афганістані влітку 2021 року.

Соціальна мережа Facebook надала українським юзерам можливість приховувати свої профілі від людей, які не є їх друзями під час війни з Росією.

Про це повідомив голова відділу політики безпеки Facebook Натаніель Глейхер, - пише Укрінформм.

“Це - інструмент для людей в Україні, який дозволяє одним кліком закрити акаунт, швидко застосувавши наявні та нові налаштування приватності. Коли профіль закрито, люди, які не є друзями, не зможуть завантажувати чи ділитися фотографіями з профілю, або бачити повідомлення на стрічці”, - зазначив Глейхер.

Вперше цю функцію було запущено в Афганістані влітку 2021 року.

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Аби закрити свій профіль, слід натиснути на символ із трьома крапка, розташований під іменем власника профілю, після цього натиснути "Закрити профіль". Коли відкриється вікно із проханням підтвердити дію, слід натиснути "Закрити профіль" знову.

Глейхер додав, що Facebook також створив спеціальний центр для реагування на війну в Україні.

“Реагуючи на розгортання військового конфлікту в Україні, ми створили Спеціальний операційний центр для реагування у режимі реального часу. У ньому працюють експерти - в тому числі носії мови, - що дає нам змогу відстежувати ситуацію та реагувати якомога швидше”, - зауважив керівник відділу політики Facebook.