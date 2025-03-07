Українці зможуть побачити унікальне місячне затемнення вже наступного тижня: що відомо

Вранці 14 березня 2025 року жителі України зможуть спостерігати рідкісне астрономічне явище — повне місячне затемнення. Воно триватиме з 9:26 до 10:31 за київським часом і збігатиметься з березневою повнею, відомою як "Черв’ячний Місяць".

Про це повідомило видання NASA.

Місячне затемнення триватиме 6 годин і 3 хвилини, з повною фазою, коли Місяць набуде червоного відтінку, лише 65 хвилин. Найбільше затемнення припаде на 9:59 за Києвом і завершиться о 10:31. Це буде рідкісне явище, яке можна буде спостерігати в Україні та інших частинах світу, зокрема у Східній Азії, Австралії та країнах Тихоокеанського регіону. Також затемнення співпадає з Мікромісяцем, коли Місяць буде трохи далі від Землі, але це майже не буде помітно неозброєним оком.

Астрологи попереджають про особливу енергію в дні, що передують затемненню, рекомендуючи проводити цей час у спокої та медитації, аби налаштуватися на очищення і гармонізацію як на зовнішньому, так і на внутрішньому рівнях.

Астрологи радять у день напередодні затемнення — 13 березня — уникати стресів, займатися медитацією та бути уважними до знаків долі, оскільки цей період вважається часом очищення і завершення важливих життєвих етапів.

Наступне подібне затемнення відбудеться в ніч з 7 на 8 вересня 2025 року.

Нагадаємо, у березні 2025 очікується "Кривавий" Місяць.

Читайте також: