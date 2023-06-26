Українців очікує важке випробування: у липні Землю накриють одразу п’ять магнітних бур

Особливо обережними повинні бути метеочутливі люди.
Другий літній місяць принесе кілька потужних хвиль, які відчуватимуть не лише метеозалежні та люди з хронічними захворюваннями. У липні прогнозуються магнітні бурі сильної та середньої потужності, які може відчути кожна людина.
Експерти назвали точні дні, коли очікувати геомагнітних штормів:
- 9 липня – перша сильна магнітна буря
- 14-15 липня – дводенна магнітна буря
- 18 липня – потужна магнітна буря
- 26 липня – потужна магнітна буря
- 30-31 липня – дводенна магнітна буря. Пік активності буде вранці, а триватиме до обіду.
Фахівці попереджають, що людей можуть накрити апатія, тривога, дратівливість і невизначеність в ухваленні рішень. У метеозалежних людей може збільшуватися схильність до утворення тромбів, підвищитися артеріальний тиск і посилитися мігрень. Краще відмовитись від фізичних навантажень, виділити час для відпочинку, приймати теплі трав'яні ванни, пити більше води.
Довідка:
Магнітна буря – природне періодичне явище, яке виникає внаслідок збурення магнітного поля Землі. Вплив на магнітосферу нашої планети має Сонце.
У середньому магнітна буря триває від 2 до 5 днів. Її поділяють на фази:
- початкова (коли сонячний вітер налітає на Землю)
- головна (відбуваються зміни в магнітосфері)
- кінцева (відновлення магнітного поля Землі до звичного значення)
Під дією магнітних бур на Землі можуть змінюватися тиск і температура повітря, а внаслідок того, що корональна маса проникає в атмосферу і взаємодіє з молекулами повітря, можуть утворитися полярні сяйва.
Раніше вчені повідомляли, що в червні 2023 року буде чимало магнітних бур.
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