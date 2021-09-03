Українськомовний Siri та перепис населення по-американськи: про що говорив Зеленський і керівник Apple Кук

Під час зустрічі команди обговорили роботу над спільними проєктами.

Президент Володимир Зеленський і міністр цифровий трансформації Михайло Федоров зустрілися з керівником Apple Тімом Куком в Каліфорнії. Під час зустрічі глава держави розповів про досягнення української ІТ-сфери та обговорили роботу над спільними проєктами.

Про які спільні проєкти йшлося під час зустрічі - у матеріалі ТСН.ua.

"Ми вдячні компанії Apple за постійну співпрацю з нашим міністерством, адже хочемо, щоб українці могли користуватись усіма сервісами компанії. Крім цього, обговорили можливу співпрацю в напрямку навчання програмування школярів, студентів, ветеранів. А також у сфері охорони здоров’я, комп’ютеризації шкіл і локалізації продуктів Apple до українського ринку", — сказав Михайло Федоров.

Локалізація сервісів Apple

Президент та представники американської компанії обговори можливість локалізації голосового помічника Siri, щоб він говорив українською мовою.

Крім того, йшлося про запуск ЕКГ в Apple Watch, яким би з-могли користуватися українці.

"Разом з Apple працюємо над тим, щоб всі сервіси компанії були доступні українцям", - написав на своїй сторінці у соцмережі очільник Мінцифри Михайло Федоров.

Будівництво датацентру

Під час зустрічі підняли питання будівництва компанією Apple датацентру для сервісів iCloud на території України. Як приклад, хочуть взяти той, який побудований в Данії. Це допоможе ще краще обслуговувати користувачів Siri, iMessage, Apple Music і інших сервісів Apple. Крім того, будівництво датацентру створить велику кількість нових робочих місць.

Створення української команди Apple Music

Українська сторона запропонувала створити українську музичну редакторську команду. до слова, такі є, зокрема, у Німеччині і Франції. Представникам Apple передали спільний лист-звернення до компанії від представників українських виконавців та музичних організацій. Таке рішення активно підтримують Фонд розвитку української музики, лейбли Mozgi Group, LTD Supersymetria, "Океан Ельзи", Onuka, Pianoboy, Go-A, Христина Соловій, Саша Чемеров, БЕZ ОБМЕЖЕНЬ, "Антитіла", "Друга ріка" тощо.

Перепис населення

Під час зустрічі йшлося про можливу співпрацю щодо перепису населення. Україна хоче провести перепис з використанням інноваційних підходів та залучити цифрові інструменти. Мінцифри наразі вивчає світові практики, аби залучити Діджитал-інструменти. А як відомо, Apple вже має успішний досвід з переписом населення в одному зі штатів.

Відкриття Apple Store в Україні

Українська сторона попросила компанію прискорити відкриття Apple Store в Україні.

Розвиток сфери цифрових документів

Цього року американська компанія Apple запатентувала відображення паспорта та водійських прав у застосунку Wallet. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров поділився власним досвідом впровадження цифрових паспортів та продемонстрував український застосунок "Дія". За словами главаи Мінцифри, застосунок представникам Apple сподобався.

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