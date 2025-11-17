Реклама

На жаль, традиційна система не завжди враховує індивідуальні потреби та темп засвоєння знань кожного учня. І це не проблема — це реальність, яку варто враховувати. У когось легко йде математика, у когось — мова, а комусь потрібен трохи інший підхід, більше практики чи пояснення складних тем у зручному форматі.

Саме тому ефективна підготовка до НМТ починається не з хаотичного розв’язання тестів, а з чіткого розуміння свого стартового рівня.

Діагностика знань — це перший і найрозумніший крок. Вона дозволяє виявити слабкі місця, побачити свої сильні сторони й скласти індивідуальний план підготовки, який справді працює.

В Україні дедалі більшої популярності набуває освітня діагностика, яку проводить команда школи TURBO ZNO.

Це — безоплатна онлайн-зустріч із фахівцем, під час якої учень разом з експертом аналізує свій рівень підготовки до Національного мультипредметного тесту, визначає навчальні прогалини та отримує персональну стратегію підготовки.

Перед діагностикою дитина проходить тестування у форматі НМТ, максимально наближене до реального іспиту.

Це дає змогу об’єктивно оцінити поточний рівень знань і під час консультації вже детально розібрати результати разом із фахівцем.

Під час самої діагностики експерти школи TURBO створюють «освітній портрет» учня — детальний аналіз сильних сторін і тем, що потребують повторення, а також індивідуальних особливостей у навчанні.

Також експерти допомагають визначити майбутній фах, проаналізувати заклади вищої освіти, а також розрахувати конкурсний бал та коефіцієнти на бажану спеціальність.

За результатами зустрічі школяр отримує покроковий план дій, який допоможе скласти НМТ на високий бал і вступити на бюджет.

За словами команди школи, головна мета діагностики — допомогти школярам і батькам побачити реальну картину знань, визначити цілі та чітко спланувати шлях до вступу.

Процедура відбувається у форматі відеозустрічі тривалістю близько однієї години.

Окрім детального аналізу результатів, батьки отримують персональні рекомендації, як підтримати дитину під час навчання та зменшити стрес у процесі підготовки.

Школа TURBO ZNO наголошує: якісна підготовка до НМТ починається не з інтенсивного навчання, а з розуміння, де саме потрібна допомога й який шлях веде до мети.

Саме тому діагностика стала першим кроком до результатів, які вже допомогли сотням учнів скласти тест на 180+ балів та вступити до омріяних університетів.

