Українська онлайн-школа TURBO допомагає учням ефективно підготуватися до НМТ завдяки безоплатній діагностиці знань Новини компаній
У сучасному світі знання — це капітал. А успішне складання НМТ — один із ключів до омріяної професії та якісної освіти. Та чи достатньо лише шкільної програми, щоб впоратись із цим викликом?
На жаль, традиційна система не завжди враховує індивідуальні потреби та темп засвоєння знань кожного учня. І це не проблема — це реальність, яку варто враховувати. У когось легко йде математика, у когось — мова, а комусь потрібен трохи інший підхід, більше практики чи пояснення складних тем у зручному форматі.
Саме тому ефективна підготовка до НМТ починається не з хаотичного розв’язання тестів, а з чіткого розуміння свого стартового рівня.
Діагностика знань — це перший і найрозумніший крок. Вона дозволяє виявити слабкі місця, побачити свої сильні сторони й скласти індивідуальний план підготовки, який справді працює.
В Україні дедалі більшої популярності набуває освітня діагностика, яку проводить команда школи TURBO ZNO.
Це — безоплатна онлайн-зустріч із фахівцем, під час якої учень разом з експертом аналізує свій рівень підготовки до Національного мультипредметного тесту, визначає навчальні прогалини та отримує персональну стратегію підготовки.
Перед діагностикою дитина проходить тестування у форматі НМТ, максимально наближене до реального іспиту.
Це дає змогу об’єктивно оцінити поточний рівень знань і під час консультації вже детально розібрати результати разом із фахівцем.
Під час самої діагностики експерти школи TURBO створюють «освітній портрет» учня — детальний аналіз сильних сторін і тем, що потребують повторення, а також індивідуальних особливостей у навчанні.
Також експерти допомагають визначити майбутній фах, проаналізувати заклади вищої освіти, а також розрахувати конкурсний бал та коефіцієнти на бажану спеціальність.
За результатами зустрічі школяр отримує покроковий план дій, який допоможе скласти НМТ на високий бал і вступити на бюджет.
За словами команди школи, головна мета діагностики — допомогти школярам і батькам побачити реальну картину знань, визначити цілі та чітко спланувати шлях до вступу.
Процедура відбувається у форматі відеозустрічі тривалістю близько однієї години.
Окрім детального аналізу результатів, батьки отримують персональні рекомендації, як підтримати дитину під час навчання та зменшити стрес у процесі підготовки.
Школа TURBO ZNO наголошує: якісна підготовка до НМТ починається не з інтенсивного навчання, а з розуміння, де саме потрібна допомога й який шлях веде до мети.
Саме тому діагностика стала першим кроком до результатів, які вже допомогли сотням учнів скласти тест на 180+ балів та вступити до омріяних університетів.
Детальніше про безоплатну діагностику можна дізнатися на сайті школи TURBO ZNO за посиланням.