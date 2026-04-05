Українські полярники показали фантастичну зустріч з китами

Горбаті кити біля Антарктиди / © скриншот з відео

Учасники 31-ї української експедиції в Антарктиді під час виходу в море неочікувано близько зустрілися з групою горбатих китів.

Про це повідомив Національний антарктичний науковий центр, опублікувавши на Facebook-сторінці відео.

Вихід у море мав на меті дослідження цих морських велетнів.

Неподалік острова Пітерман біолог Кирило Суліма побачив кілька пар горбатих китів, які відпочивали. За допомогою арбалета та спеціальних стріл вчений відібрав у них зразки шкіри та жиру й продовжував спостереження

За його словами, в якийсь момент кілька пар зникли, занурившись на глибину.

«Пройшло хвилин 10 повної тиші, аж раптом кити з’явилися прямо біля нас. Це було приголомшливо і неочікувано!» — поділився своїми враженнями науковець.

Тварини округлювали спину та гучно фонтанували — тобто робили видихи через дихальний отвір на маківці. У такий момент кит випускає струмінь повітря та конденсованої водяної пари.

«В реальності ці звуки набагато гучніші. Звісно, було трохи не по собі від такої близької зустрічі. Але горбані піднімалися дуже обережно, ймовірно, намагаючись уникати контакту з човном», — зазначив біолог.

Українські науковці зафіксували на відео не лише поведінку китів, а й цікаве метеорологічне явище — гало. Воно має вигляд веселки навколо сонця й виникає тоді, коли в атмосфері накопичується велика кількість крижаних кристалів.

Нагадаємо, раніше українські полярники зі станції Академік Вернадський під час польових робіт неочікувано зустріли королівського пінгвіна — вид, який не проживає в цьому районі Антарктики.