ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
Кількість переглядів
287
Час на прочитання
1 хв

Українські полярники зняли, як пінгвін цупив камінці з чужого гнізда (відео)

Субантарктичний пінгвін вирішив «потренуватись» у гніздуванні, цуплячи камінці у сусіда.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Пінгвін біля станції «Академік Вернадський» цупив камінці з чужого гнізда

Пінгвін біля станції «Академік Вернадський» цупив камінці з чужого гнізда / © Facebook / Національний антарктичний науковий центр

Українські полярники з Національного антарктичного центру знову зняли на відео, як пінгвін цупив камінці з чужого гнізда, аж поки не з’явився його власник.

Відео, яке зняла біологиня 30-ї Української антарктичної експедиції Зоя Швидка, опубліковане на Facebook-сторінці НАЦ.

На опублікованому ролику видно не лише те, як пінгвін краде каміння із чужого гнізда та повернення господаря, а й короткий «діалог» між птахами.

Зазначається, що субантарктичні пінгвіни, які мешкають біля станції «Академік Вернадський», активно будують гнізда, коли настає антарктична весна (це коли в Україні осінь). Тоді пінгвіни прибувають на острів, готуються до кладки яєць та виведення малюків і, звісно, крадуть одне в одного камінці.

Фахівці пояснили, чому ж тоді цей пінгвін облаштовував гніздо зараз — коли шлюбний сезон уже закінчено і до Антарктики наближається зима.

«Мабуть, вирішив потренуватися перед наступним сезоном гніздування, щоб збудувати найкращу „колиску“ для майбутніх дітлахів. Або ж хотів прокачати скіли з найшвидшого „запозичення“ каміння», — йдеться в дописі НАЦ.

Українські вчені відзначають, що гніздова поведінка характерна для птахів не лише в період розмноження. Тож нічого дивного в такому осінньому будівництві немає.

Нагадаємо, у січні біля станції «Академік Вернадський» народилося близько тисячі пташенят пінгвінів.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie