- Дата публікації
-
- Категорія
- Наука та IT
- Кількість переглядів
- 287
- Час на прочитання
- 1 хв
Українські полярники зняли, як пінгвін цупив камінці з чужого гнізда (відео)
Субантарктичний пінгвін вирішив «потренуватись» у гніздуванні, цуплячи камінці у сусіда.
Українські полярники з Національного антарктичного центру знову зняли на відео, як пінгвін цупив камінці з чужого гнізда, аж поки не з’явився його власник.
Відео, яке зняла біологиня 30-ї Української антарктичної експедиції Зоя Швидка, опубліковане на Facebook-сторінці НАЦ.
На опублікованому ролику видно не лише те, як пінгвін краде каміння із чужого гнізда та повернення господаря, а й короткий «діалог» між птахами.
Зазначається, що субантарктичні пінгвіни, які мешкають біля станції «Академік Вернадський», активно будують гнізда, коли настає антарктична весна (це коли в Україні осінь). Тоді пінгвіни прибувають на острів, готуються до кладки яєць та виведення малюків і, звісно, крадуть одне в одного камінці.
Фахівці пояснили, чому ж тоді цей пінгвін облаштовував гніздо зараз — коли шлюбний сезон уже закінчено і до Антарктики наближається зима.
«Мабуть, вирішив потренуватися перед наступним сезоном гніздування, щоб збудувати найкращу „колиску“ для майбутніх дітлахів. Або ж хотів прокачати скіли з найшвидшого „запозичення“ каміння», — йдеться в дописі НАЦ.
Українські вчені відзначають, що гніздова поведінка характерна для птахів не лише в період розмноження. Тож нічого дивного в такому осінньому будівництві немає.
Нагадаємо, у січні біля станції «Академік Вернадський» народилося близько тисячі пташенят пінгвінів.