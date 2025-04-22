Українські полярники зняли, як пінгвін цупив камінці з чужого гнізда (відео)

Пінгвін біля станції «Академік Вернадський» цупив камінці з чужого гнізда / © Facebook / Національний антарктичний науковий центр

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Українські полярники з Національного антарктичного центру знову зняли на відео, як пінгвін цупив камінці з чужого гнізда, аж поки не з’явився його власник.

Відео, яке зняла біологиня 30-ї Української антарктичної експедиції Зоя Швидка, опубліковане на Facebook-сторінці НАЦ.

На опублікованому ролику видно не лише те, як пінгвін краде каміння із чужого гнізда та повернення господаря, а й короткий «діалог» між птахами.

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Зазначається, що субантарктичні пінгвіни, які мешкають біля станції «Академік Вернадський», активно будують гнізда, коли настає антарктична весна (це коли в Україні осінь). Тоді пінгвіни прибувають на острів, готуються до кладки яєць та виведення малюків і, звісно, крадуть одне в одного камінці.

Фахівці пояснили, чому ж тоді цей пінгвін облаштовував гніздо зараз — коли шлюбний сезон уже закінчено і до Антарктики наближається зима.

«Мабуть, вирішив потренуватися перед наступним сезоном гніздування, щоб збудувати найкращу „колиску“ для майбутніх дітлахів. Або ж хотів прокачати скіли з найшвидшого „запозичення“ каміння», — йдеться в дописі НАЦ.

Українські вчені відзначають, що гніздова поведінка характерна для птахів не лише в період розмноження. Тож нічого дивного в такому осінньому будівництві немає.

Дата публікації 11:07, 22.04.25 Кількість переглядів 10 На «Станції Вернадського» зняли, як пінгвін крав камінці з чужого гнізда

Нагадаємо, у січні біля станції «Академік Вернадський» народилося близько тисячі пташенят пінгвінів.