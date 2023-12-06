Українські полярники показали частини найбільшого і найстарішого айсберга: фото

Українські полярники зі станції "Академік Вернадський" показали фото айсбергів, які трапилися їм дорогою до польської антарктичної станції "Арцтовський".

Полярники з України припускають, що, можливо, величезні уламки льоду відкололися від айсберга A23a площею 4 тисячі кілометри квадратних.

Про це повідомляють в Національному антарктичному науковому центрі.

"Ноосфера" (судно полярників - ред.) дійшов до острова Кінг Джордж в Антарктиці, де розташована польська антарктична станція "Арцтовський". За київським часом це відбулося вночі 6 грудня. Це вже третій антарктичний сезон "Ноосфери" під синьо-жовтим прапором", – йдеться в дописі полярників.

Українські полярники показали айсберги / Фото: Facebook / Національний антарктичний науковий центр

Шлях судна від Кейптауна до Кінг Джорджа становив 6638 км і зайняв 19 днів. Проте українських полярників дорогою найбільше здивували айсберги. Ймовірно, вони відкололися від величезного айсберга площею 4 тисячі кілометри квадратних, який саме проходив північний край Антарктичного півострова в листопаді цього року.

Українські полярники показали айсберги / Фото: Facebook / Національний антарктичний науковий центр

Українські полярники показали айсберги / Фото: Facebook / Національний антарктичний науковий центр

Українські полярники показали айсберги / Фото: Facebook / Національний антарктичний науковий центр

Зазначимо, що антарктичний айсберг під назвою A23a, площа якого становить майже 4000 квадратних кілометрів, приблизно втричі перевищує розмір Нью-Йорка. Він також є одним із найстаріших айсбергів у світі. Нещодавно він, вагою вагою майже трильйон тонн, вперше за 30 років відколовся від дна і почав дрейфувати.

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